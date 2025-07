Spolupráca SR s Cyprom v konzulárno-krízovom manažmente pokračuje

Bratislava 4. júla (TASR) - SR pokračuje v upevňovaní nadštandardných vzťahov a strategickej spolupráce s Cyperskou republikou v oblasti konzulárno-krízového manažmentu a evakuácie občanov. Cyperská delegácia pricestovala na Slovensko scieľom prehĺbiť strategické partnerstvo a posilniť spoločnú pripravenosť na krízy prostredníctvom efektívnejšej spolupráce. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



„Expertnými konzultáciami prehlbujeme slovensko-cyperské vzťahy aunikátnu spoluprácu voblasti konzulárno-krízového manažmentu, ktorá sa kontinuálne posilňuje aprináša konkrétne výsledky zhľadiska bezpečnosti občanov Európskej únie vrátane občanov SR,“ priblížila vedúca oddelenia krízového manažmentu rezortu slovenskej diplomacie Alexandra Janečková.



Témou spoločných rokovaní na rezorte diplomacie bolo vo štvrtok (3. 7.) najmä zhodnotenie priebehu nedávnej slovensko-cyperskej spolupráce pri evakuácii občanov z Blízkeho východu v súvislosti so zhoršením bezpečnostnej situácie. Slovensko v rámci nej zrealizovalo vpriebehu 11 dní celkovo desať letov, ktorými prepravilo do bezpečia 266 osôb, ako občanov SR, tak občanov 27 iných krajín. Cyperská republika ocenila profesionálny prístup priorganizácii evakuačných letov Slovenska spolu s pomocou pri evakuácii ich občanov.



„Pre našich diplomatov a pracovníkov je veľkým uznaním, keď ich profesionálnu prácu počas krízových situácií ocenia zároveň zahraniční partneri, ako sa to stalo aj v prípade ocenenia zo strany Cypru. Zároveň by som rád v mene Slovenskej republiky úprimne poďakoval cyperským kolegom za významnú logistickú podporu pri našich evakuačných letoch a za pomoc, ktorú poskytli občanom SR počas ich dočasného pobytu na Cypre,“ vyzdvihol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Budovanie takýchto silných partnerstiev založených na vzájomnom zdieľaní skúseností z procesov a reakcií na krízy podľa jeho slov posilňuje schopnosť SR avširšom kontexte celej EÚ čeliť čoraz komplexnejším výzvam a chrániť tak bezpečnosť a život občanov.



Cyperským partnerom bolo tiež predstavené Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR. „Medzinárodné operačné krízové centrum sa od zavedenia do nepretržitej prevádzky stretáva s pozitívnymi reakciami na ochotný prístup pri riešení konzulárnych záležitostí občanov SR v zahraničí v rámci svojich kompetencií a možností. Od 1. októbra 2024 vybavilo už viac ako 4100 telefonátov,” priblížil generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej rezortu slovenskej diplomacie Igor Pokojný.



Pracovné rokovanie sa tiež zameralo na zdieľanie slovenských skúseností zmanažmentu krízových udalostí, ako aj zpraktického využitia Mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany, prostredníctvom ktorého sú krajinám Únie preplatené náklady na evakuačné lety. S cieľom posilniť medzirezortnú spoluprácu absolvovali zástupcovia z Cypru zároveň rokovania na Ministerstve vnútra SR. Stretli sa aj s predstaviteľmi operačného odboru Prezídia Policajného zboru a Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru (Lynx Commando).