Pokračuje súdny proces s exšéfkou bratislavskej prokuratúry Ivetou K.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Na stredajšom hlavnom pojednávaní s obžalovanou exšéfkou Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava Ivetou K. vypovedali štyria svedkovia, medzi nimi aj bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Samosudca Mestského súdu Bratislava I odročil proces na 20. decembra. Predvolaní sú ďalší svedkovia. Rovnako majú čítať svedecké výpovede z prípravného konania a oboznamovať sa s listinnými dôkazmi. Sudca nevylúčil ani prednesenie záverečných rečí a vyhlásenie rozsudku.



Čižnár vo svojej výpovedi uviedol, že o danom prípade sa dozvedel z tlačového oddelenia Generálnej prokuratúry SR počas jeho pôsobenia vo funkcii. Priznal, že bol na "vážkach", či danú vec riešiť disciplinárne alebo trestne. "Ja som sa skôr prikláňal k disciplinárnemu konaniu," ozrejmil. Poukázal aj na to, že nižšie postavení prokurátori podávajú žiadosti na predĺženie lehoty na vybavenie návrhu na podanie obžaloby svojmu nadriadenému, preto ju Iveta K. ako šéfka KP nemala komu predložiť.



Prokurátorka Soňa Juríčková vo svojej výpovedi zdôraznila, že v prípade, ak sa stal skutok, z ktorého je Iveta K. obžalovaná, bolo to podľa nej jedno pochybenie na "sklonku" kariéry. "Nemám žiadnu vedomosť, že by v priebehu svojej práce urobila nejakú chybu," dodala Juríčková.



Obžaloba bola podaná pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade dokázania viny hrozí Ivete K. trest odňatia slobody od štyroch do desiatich rokov. Stíhaná bola pre nevybavenie dvoch návrhov vyšetrovateľa Policajného zboru na podanie obžaloby po dobu ôsmich rokov.



Ivetu K. odvolal v roku 2019 z funkcie krajskej prokurátorky v Bratislave niekdajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Dôvodom boli prieťahy, keď osem rokov nepodala obžalobu na Lóranta K., ktorý bol známy vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, za pokus o úverový podvod. V marci 2021 jej generálny prokurátor Maroš Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie.