SVP pokračuje vo zvyšovaní bezpečnosti Žitného ostrova

Klátov 21. júla (TASR) – Štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) pripravuje opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti Žitného ostrova proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu. V území vznikne nový vtáčí ostrov, miesta oddychu pre ryby a po potrebnom výrube stromov bude vysadených viac ako 4100 nových. Informoval o tom hovorca SVP Marián Bocák.



"SVP v súčasnosti disponuje všetkými právoplatnými povoleniami vrátane stanoviska ochrany prírody k udeleniu povolenia výnimky zo zakázanej činnosti, aby sa mohol začať realizovať projekt s názvom Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - 2. etapa a Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu - 1. etapa. Náklady na túto etapu predstavujú sumu 7,85 milióna eur a budú hradené zo zdrojov Európskej únie. Predpokladaná doba výstavby je 22 mesiacov," uviedol hovorca. Realizáciou zátvorného objektu bude zvýšená ochrana zdravia a života obyvateľov v tomto území, dôjde k zvýšeniu protipovodňovej ochrany a k eliminácii potenciálnych povodňových škôd. Zátvorný objekt s ekologickým charakterom je konštrukčne navrhnutý tak, aby čisté pritekajúce vody z Klátovského ramena do určitej výšky hladiny v Malom Dunaji boli odvádzané prirodzene – gravitačne, bez regulácie pôvodného prirodzeného režimu. V prípade dosiahnutia 2. stupňa povodňovej aktivity budú čisté pritekajúce vody prečerpávané do Malého Dunaja, a tak sa zabráni znečisťovaniu Klátovského ramena spätným prítokom od vzdutia.



"Pre potreby výstavby je v súlade s dendrologickým prieskumom nutné odstrániť brehovú časť stromovej a krovitej vegetácie v počte 572 drevín v 5. stupni ochrany Národnej prírodnej rezervácie Klátovské rameno, a to v mimohniezdnom období najneskôr do 4. septembra z dôvodu dodržania termínu ukončenia výstavby. Aj zástupcovia ochrany prírody uvítajú obnovu prestarnutých porastov," uviedol Bocák. Náhradnou výsadbou v 14 lokalitách vznikne základ pre ucelený biokoridor, ktorý bol odkonzultovaný so Štátnou ochranou prírody SR. Celkovo sa uvažuje o výsadbe 4138 stromov (dub letný, lipa malolistá, javor horský, javor poľný, vŕba biela, topoľ čierny, topoľ biely). Vzhľadom na lokalizáciu a plochu bude táto výsadba plniť aj funkciu ochrany biodiverzity, melioračnú, mikroklimaticko-hygienickú, protieróznu, protiprachovú i protihlukovú funkciu.



V rámci protipovodňovej ochrany dolného úseku Malého Dunaja už je aktuálne v štádiu ukončovania 1. etapa, ktorá pozostávala s realizácie podzemnej tesniacej steny.