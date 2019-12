Pokutu pre exprezidenta Kisku výbor prerokuje po doručení uznesenia ÚS

Bratislava 5. novembra (TASR) - Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady (NR) SR sa bude opäť zaoberať pokutou pre exprezidenta SR Andreja Kisku v súvislosti s financovaním jeho kampane. Počkať však treba na doručenie uznesenia Ústavného súdu (ÚS) SR. Zhodli sa na tom predseda výboru Vladimír Sloboda (nezaradený) a podpredseda Róbert Puci (Smer-SD).



Sloboda rozhodnutie súdu uvítal. "Som len rád, nehlasoval som za toto uznesenie, tvrdil som, že to je nezmysel," povedal pre TASR s tým, že je rád, že nehlasoval za niečo, čo by bolo v rozpore s ústavným súdom. Počkať ale podľa neho treba na doručenie uznesenia výboru, potom sa budú vecou znova zaberať.



Puci sa zatiaľ nechcel vyjadrovať k rozhodnutiu súdu, pretože ešte nevidel uznesenie. "Rozhodnutie súdu akceptujeme. Hlavne ma ale zaujíma odôvodnenie, možno sme pochybili procesne," skonštatoval s tým, že v tom prípade poslanci vo výbore opätovne vec prerokujú, prípadné procesné chyby odstránia a budú pokračovať v konaní.



V reakcii na rozhodnutie ÚS SR pre TASR Kiska zopakoval, že ide o politickú pomstu Smeru-SD. "Ospravedlnenie od nich neočakávam, pravda sa vždy nakoniec ukáže," skonštatoval.



Ústavný súd (ÚS) SR zrušil pokutu, ktorú v máji tohto roka uložil Kiskovi. Sankcia vo výške jeho trojmesačného platu sa týkala financovania jeho prezidentskej kampane. Príslušné uznesenie parlamentného výboru druhý senát ÚS "zrušuje a vec vracia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na ďalšie konanie". ÚS tak rozhodol 28. novembra.



Bývalá hlava štátu mala podľa výboru NR SR zaplatiť pokutu vo výške troch mesačných platov verejného funkcionára za to, že jej získaním majetkového prospechu vznikol záväzok. Májové uznesenie výboru súviselo s financovaním Kiskovej prezidentskej kampane, ktorú mu mala robiť firma KTAG, pretože exprezident v oznámení za rok 2013 neuviedol tento vzniknutý záväzok.