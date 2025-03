Pokuty za priestupky sa môžu zvýšiť, rezort pripravuje zmenu zákona

Bratislava 23. marca (TASR) - Pokuty za priestupky by sa mohli zvýšiť. Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje novelu zákona o priestupkoch. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej zmene legislatívy, ktorú rezort zverejnil.



Ministerstvo poukázalo, že sadzby pokút pri väčšine jednotlivých priestupkov sa od vyhlásenia pôvodného zákona o priestupkoch v roku 1990 nezvyšovali, okrem zmeny v súvislosti s prijatím novej meny.



Novela zákona by mohla priniesť aj ďalšie úpravy, napríklad v súvislosti s plnením odporúčaní skupiny expertov Rady Európy pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. "V tejto súvislosti priestupkom nebude konanie, ktorého sa dopustila osoba z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nej spáchaný trestný čin," uvádza sa v materiáli.



Orgán prešetrujúci daný priestupok by po novom tiež mohol zverejniť osobné údaje zachytené prostredníctvom zvukového či kamerového záznamu za účelom zistenia totožnosti podozrivej osoby.