Pol milióna eur z trestnej činnosti zomrelého F. Böhma prepadne štátu

Pezinok 13. decembra (TASR) – Pol milióna eur pochádzajúceho z trestnej činnosti zomrelého Františka Böhma prepadne štátu. V pondelok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Vyhovel tak návrhu prokurátora. Rozhodnutie nie je právoplatné.



"ŠTS ukladá zhabanie veci, a to sumy 500.000 eur, vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát," uviedol sudca ŠTS.



Na pondelkovom verejnom zasadnutí sa čítali výpovede nebohého, tiež výpovede viacerých svedkov. "Predmetom konania bolo dokázanie, že sa skutok stal, je trestným činom, spáchal ho obvinený a ide o peniaze, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti," ozrejmil sudca.



Manželka a ani syn zosnulého sa na zasadnutí nezúčastnili. Ospravedlnili sa a požiadali, aby sa konalo v ich neprítomnosti. Plynie im trojdňová lehota na podanie sťažnosti. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek sa vzdal práva podať sťažnosť.



Böhm počas výsluchu v roku 2020 uviedol, že hotovosť pol milióna eur, ktorú dobrovoľne vydal do trestného konania, pochádza z trestnej činnosti, ktorú páchal. Stíhanie voči nemu bolo zastavené, keďže vo februári zomrel po tom, ako sa mal v obci Plavecký Štvrtok zastreliť.



S políciou mal spolupracovať pri vyšetrovaní káuz Judáš či Texasan. Obvinenia sa mali týkať aj spolupráce so zločineckou skupinou takáčovcov. Vypovedať mal i o údajnom podplácaní bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, ktorý zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým vo väzbe pokúsil o samovraždu.