OPATRNE: Poľadovica hrozí na celom Slovensku, na horách je veterno

Situáciu na cestách ovplyvňuje sneženie i poľadovica

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 31. januára (TASR) - Poľadovica hrozí v piatok ráno na celom území Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webovej stránke.Na vietor upozorňujú meteorológovia v okrese Poprad, platí do 15.00 h. Veterno je aj v horských oblastiach Oravy, Kysúc, Liptova, Turca, Horehronia i Spiša. SHMÚ očakáva v polohách nad 1500 metrov miestami výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu.Horský priechod Donovaly je pre silné sneženie uzavretý pre vozidlá nad desať metrov. Na cestách v okrese Trenčín je poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.Silný dážď, prípadne hmla obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov v lokalitách Piešťany, Zavar, Zeleneč, Čataj, Dedova jama, Vlčkovce, Považská Teplá, Zvolenská Slatina, Detva, Hričovské Podhradie, Predmier, Sliač aLučatín.Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Výnimkou sú horské priechody Huty, Herlianske Sedlo, Dobšiná, Besník, Veľké Pole a Cukmantel, kde sa na vozovkách nachádza kašovitý až utlačený sneh.