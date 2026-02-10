< sekcia Slovensko
POĽADOVICA I SILNEJŠÍ VIETOR: Vydali výstrahy
V polohách nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Vo viacerých južných okresoch Slovenska sa môže tvoriť poľadovica, na horách sa môže zasa výraznejšie rozfúkať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy pred poľadovicou platia pre celý Banskobystrický kraj a okresy Gelnica, Košice - okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od stredy (11. 2.) od 6.00 h do štvrtka (12. 2.) do 8.00 h.
Výstrahy pred vetrom na horách platia pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V polohách nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. Výstrahy platia predbežne v stredu od 8.00 do 17.00 h.
