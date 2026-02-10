Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Slovensko

POĽADOVICA I SILNEJŠÍ VIETOR: Vydali výstrahy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Antošková

V polohách nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. februára (TASR) - Vo viacerých južných okresoch Slovenska sa môže tvoriť poľadovica, na horách sa môže zasa výraznejšie rozfúkať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy pred poľadovicou platia pre celý Banskobystrický kraj a okresy Gelnica, Košice - okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od stredy (11. 2.) od 6.00 h do štvrtka (12. 2.) do 8.00 h.

Výstrahy pred vetrom na horách platia pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V polohách nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. Výstrahy platia predbežne v stredu od 8.00 do 17.00 h.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny