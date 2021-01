Bratislava 6. januára (TASR) - Poľadovica sa môže tvoriť takmer na celom území SR. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od stredy od 20.00 h do 9.00 h nasledujúceho dňa. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na svojom webe.



Výstraha podľa SHMÚ neplatí na krajnom východe SR. Konkrétne v okresoch Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance, Trebišov a tiež v Košiciach.



Vydané sú aj hydrologické výstrahy. Pre okres Michalovce platí do 7. januára do 10.00 h výstraha druhého stupňa pred povodňovou aktivitou. V oblastiach Košice-okolie - Hornád a Trebišov s výnimkou povodia rieky Roňava je vydaná prvostupňová výstraha.