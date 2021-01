Poľadovica, sneh aj vietor potrápia veľkú časť Slovenska, varuje SHMÚ

Bratislava 19. januára (TASR) - Sneženie, poľadovica, snehové jazyky či záveje aj vietor na horách potrápia veľkú časť Slovenska až do stredajšieho (20.1.) doobedia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred snežením platí až do stredy 6.00 h pre Košický a Prešovský kraj. Meteorológovia upozorňujú, že tu môže napadnúť desať až 15 centimetrov nového snehu.



Pre Bratislavský, Trenčiansky, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj platí výstraha pred poľadovicou. Jej výskyt môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.



So snehovými jazykmi a závejmi musia počítať obyvatelia Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. SHMÚ varuje, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.



So silným vetrom na horách je nutné rátať v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Meteorológovia očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, prípadne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.