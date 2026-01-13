< sekcia Slovensko
POĽADOVICA: Záchranári varujú pred pádmi, urgent ošetril aj deti
Úrazy hlavy sú podľa záchranárov časté a zároveň nebezpečnejšie než napríklad zlomeniny končatín.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. januára (TASR) - Pošmyknutie na zľadovatenom chodníku môže viesť nielen k zlomeninám, ale aj k vážnym poraneniam hlavy, ktorých následky sa nemusia prejaviť okamžite. Upozornila na to Záchranná zdravotná služba ZaMED. Záchranári zároveň varujú, že pri podozrení na zlomeninu stehennej kosti je chybou postihnutého posadiť.
Úrazy hlavy sú podľa záchranárov časté a zároveň nebezpečnejšie než napríklad zlomeniny končatín. „Príznaky sa môžu prejaviť bezprostredne po páde, ale aj hodiny či dni po ňom. Teda nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Traumatické úrazy hlavy pritom patria medzi časté príčiny úmrtí,“ uviedla hlavná záchranárka Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Diana Mikešová. Nebezpečný je podľa nej aj otras mozgu, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu a pozorovanie.
Pri bezvedomí, dezorientácii, zvracaní alebo krvácaní z tržných rán je nevyhnutné volať záchrannú zdravotnú službu. Záchranári upozorňujú, že počas zimných mesiacov a poľadovice nie sú výnimkou ani zlomeniny zápästia, lakťa či predlaktia. Varovnými signálmi sú modriny, opuch, silná bolesť alebo problém s hýbaním ruky. „Pri podozrení na zlomeninu hornej končatiny je dôležité nehýbať s ňou a vyhľadať odbornú pomoc,“ priblížila Mikešová.
Rovnako závažné sú aj zlomeniny stehna. „Akýkoľvek pohyb alebo snaha oň sú veľmi bolestivé. Zlomená kosť môže poškodiť svaly či cievy v končatine a spôsobiť veľké krvácanie,“ upozornila záchranárka. Dodala, že častou laickou chybou je aj usádzanie pacienta pred príchodom záchranky.
ZaMED apeluje na prevenciu a zvýšenú opatrnosť počas zimných mesiacov. Odporúča vyhýbať sa neupraveným a zľadovateným chodníkom, prispôsobiť chôdzu povrchu a používať protišmykovú obuv. Pomôcť môže aj používanie paličiek u seniorov či hrubšie oblečenie, ktoré dokáže tlmiť náraz pri páde. „Dôležité je tiež neponáhľať sa, mať voľné ruky a vyhnúť sa používaniu mobilného telefónu počas chôdze, keďže nepozornosť je jednou z častých príčin zimných úrazov,“ dodala.
Na urgente v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave v utorok dopoludnia v súvislosti s nepriaznivým počasím lekári riešili šesť prípadov pádov detí. Išlo najmä o poranenia horných končatín. Jedno dieťa hospitalizovali. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne ústavu Dany Kamenickej pre TASR.
„V priebehu dnešného dopoludnia v súvislosti s nepriaznivým počasím lekári Kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského UK a NÚDCH riešili šesť pádov u detí prevažne školského veku. Utrpeli poranenia horných končatín bez zlomenín a jedno dieťa zatvorený úraz hlavy. Zdravotný stav jedného z detí si vyžiadal hospitalizáciu,“ uviedla Kamenická.
Úrazy hlavy sú podľa záchranárov časté a zároveň nebezpečnejšie než napríklad zlomeniny končatín. „Príznaky sa môžu prejaviť bezprostredne po páde, ale aj hodiny či dni po ňom. Teda nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Traumatické úrazy hlavy pritom patria medzi časté príčiny úmrtí,“ uviedla hlavná záchranárka Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Diana Mikešová. Nebezpečný je podľa nej aj otras mozgu, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu a pozorovanie.
Pri bezvedomí, dezorientácii, zvracaní alebo krvácaní z tržných rán je nevyhnutné volať záchrannú zdravotnú službu. Záchranári upozorňujú, že počas zimných mesiacov a poľadovice nie sú výnimkou ani zlomeniny zápästia, lakťa či predlaktia. Varovnými signálmi sú modriny, opuch, silná bolesť alebo problém s hýbaním ruky. „Pri podozrení na zlomeninu hornej končatiny je dôležité nehýbať s ňou a vyhľadať odbornú pomoc,“ priblížila Mikešová.
Rovnako závažné sú aj zlomeniny stehna. „Akýkoľvek pohyb alebo snaha oň sú veľmi bolestivé. Zlomená kosť môže poškodiť svaly či cievy v končatine a spôsobiť veľké krvácanie,“ upozornila záchranárka. Dodala, že častou laickou chybou je aj usádzanie pacienta pred príchodom záchranky.
ZaMED apeluje na prevenciu a zvýšenú opatrnosť počas zimných mesiacov. Odporúča vyhýbať sa neupraveným a zľadovateným chodníkom, prispôsobiť chôdzu povrchu a používať protišmykovú obuv. Pomôcť môže aj používanie paličiek u seniorov či hrubšie oblečenie, ktoré dokáže tlmiť náraz pri páde. „Dôležité je tiež neponáhľať sa, mať voľné ruky a vyhnúť sa používaniu mobilného telefónu počas chôdze, keďže nepozornosť je jednou z častých príčin zimných úrazov,“ dodala.
Na urgente v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave v utorok dopoludnia v súvislosti s nepriaznivým počasím lekári riešili šesť prípadov pádov detí. Išlo najmä o poranenia horných končatín. Jedno dieťa hospitalizovali. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne ústavu Dany Kamenickej pre TASR.
„V priebehu dnešného dopoludnia v súvislosti s nepriaznivým počasím lekári Kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského UK a NÚDCH riešili šesť pádov u detí prevažne školského veku. Utrpeli poranenia horných končatín bez zlomenín a jedno dieťa zatvorený úraz hlavy. Zdravotný stav jedného z detí si vyžiadal hospitalizáciu,“ uviedla Kamenická.