Polák: Aj pracovníci záchranných služieb si zaslúžia odmeny

Bratislava 1. januára (TASR) - Aj pracovníci záchranných zdravotných služieb pracujúci v prvej línii si zaslúžia odmeny, rovnako ako pracovníci nemocničných COVID oddelení. Tvrdí to prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) SR Matej Polák, ktorý preto zaslal otvorený list premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO).



Polák tak reagoval na informáciu, ktorú predseda vlády vo štvrtok (31.12.) zverejnil na sociálnej sieti. Informoval, že po vzájomnej dohode s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) sa rozhodli bezodkladne zaviesť mimoriadny príplatok za prácu na COVID oddeleniach v nemocniciach. Od piatka sa tak podľa tvrdení Matoviča mal príplatok zvýšiť na sumu sedem eur za hodinu.



Vzťahovať sa podľa vyjadrenia predsedu vlády má na každého pracovníka na COVID oddelení. Podmienkou je, aby nemocnica bola subjektom hospodárskej mobilizácie. Príplatok v tejto výške má platiť dovtedy, kým počet pacientov s ochorením COVID-19, mimo suspektných pacientov, vo všetkých nemocniciach na Slovensku za daný deň neklesne pod 1000.



"V tieni zdravotníkov na COVID oddeleniach však opäť zostala jedna časť zdravotníkov, ktorých práca je v týchto dňoch porovnateľne náročná. Zdravotníkov, ktorí už takmer rok bojujú s COVID-19 v tej najprednejšej línii bez toho, aby sa im dostalo náležitej pozornosti a zadosťučinenia," komentoval Polák.



Zdôraznil tiež, že pracovníci záchrannej zdravotnej služby poskytujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť pacientom často v ťažkých sociálnych a materiálnych podmienkach domovov, v ktorých pacienti žijú. "Pracujú v stiesnených a stresových podmienkach, zle dostupných priestoroch, bez patričného osvetlenia či vetrania, o sterilnom prostredí ani nehovoriac," poznamenal Polák s tým, že títo pracovníci sú stále pod veľkým tlakom.



Rovnako uviedol, že záchranári v súčasnosti vedú "neľahké medicínske a argumentačné" zápasy s pacientmi, ktorých by za normálnych podmienok bolo vhodné previezť na ďalšiu zdravotnú starostlivosť do nemocnice. Tvrdí, že v snahe ochrániť kolabujúce nemocnice, musia záchranári a lekári záchrannej zdravotnej služby v čo najväčšej možnej miere pacientov zastabilizovať a ponechávať doma.



Polák poukázal tiež na to, že pracovníkom záchrannej zdravotnej služby napriek ich nasadeniu neprináleží taký príplatok ako pracovníkom na COVID oddeleniach.



Poznamenal tiež, že záchranárom, bez ohľadu na ich nasadenie v prvej línii boja proti novému koronavírusu, sa mal upraviť od nového roka mesačný plat o 83 eur v rámci každoročného zákonného zvýšenia minimálnej mzdy zdravotníkov. Podľa jeho tvrdenia však Ministerstvo zdravotníctva SR nevyčlenilo pre záchranárov zdroje ani na zákonné zvýšenie platov.