Polakovič: Hrozí, že pozemky na Rázsochách budú chcieť majitelia späť

Bratislava 2. júna (TASR) - Projekt národnej nemocnice v Bratislave je pre obyvateľov Lamača citlivou témou. V prípade zmeny lokality z Rázsoch hrozí, že pôvodní majitelia pozemkov pod nemocnicou budú požadovať ich vrátenie. Poukázal na to starosta bratislavskej mestskej časti Lamač Igor Polakovič s tým, že pozemky boli vyvlastnené na účely daného projektu. Pre TASR tak reagoval na rozhodnutie vlády o zmene miesta výstavby do Ružinova.



"Po celý čas mimo iného upozorňujeme, že pozemky pôvodných vlastníkov boli vyvlastnené a vykúpené pre zámer Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), čo je uvedené aj na dekrétoch. Prípadné odklonenie od tohto zámeru môže vyvolať aj požiadavku pôvodných majiteľov na vrátenie pozemkov, ako aj na zrušenie územnej rezervy pre ďalšie pridružené zdravotnícke zariadenia, ktorá dodnes zasahuje aj súkromné pozemky obyvateľov," poznamenal.



Starosta poukázal na to, že pre obyvateľov Lamača je projekt citlivou záležitosťou. "Zažili vyvlastnenie a vykúpenie pozemkov, roky stavby, jej zastavenie, aktualizáciu pôvodného projektu, neskoršie rozhodnutie nemocnicu postaviť na Patrónke, zmenu tohto rozhodnutia a návrat projektu UNB na Rázsochy, zbúranie rozostavanej nemocnice, prípravu nového projektu so zámerom jeho financovania zo zdrojov EÚ až po dnešnú opätovnú zmenu rozhodnutia o novej lokalite a stavbu iného zariadenia v našej mestskej časti," dodal.



Zároveň upozornil na to, že ministerstvo mestskú časť o možnej zmene lokality neinformovalo. "O zámere postaviť UNB v Ružinove a takisto o zámere stavby Národného ústavu detských chorôb na Rázsochách sme sa dozvedeli až z médií. To, samozrejme, považujeme za neštandardné a nešťastné," skonštatoval. Poukázal na to, že projekt nemocnice v lokalite Rázsochy bol vo vysokom štádiu rozpracovanosti. "Hlavne posledné roky sme intenzívne komunikovali o viacerých aspektoch stavby nemocnice na Rázsochách, cez jej lepšiu dopravnú obslužnosť, vyvolané investície až po prispôsobenie územného plánu zóny projektu vo vysokom štádiu prípravy," uzavrel.



Vláda tento týždeň odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb.