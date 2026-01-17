< sekcia Slovensko
Polakovič: Oddelenia dokladov spracovali za rok 2,2 milióna žiadostí
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Oddelenia dokladov spracovali v minulom roku 2.243.026 žiadostí o vydanie nového dokladu. Takmer 400.000 z toho tvorili cestovné pasy. Najväčší záujem o ne bol tradične v máji, pred začiatkom dovolenkovej sezóny. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok (15. 1.) informoval viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
„Za rok 2025 bolo na linku tiesňového volania prijatých 638.814 hovorov. Najviac ich bolo prijatých v Košickom kraji - 116.000, v Bratislavskom kraji 115.000 a v Trenčianskom kraji to bolo najnižšie číslo, 51.948,“ uviedol Polakovič.
Riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Hromádka uviedol, že personálna obsadenosť bola v poriadkovej polícii v Bratislave v roku 2024 na úrovni 62 percent. V minulom roku to bolo už 76 percent. Prisudzuje to opatreniam, ktoré polícia aj ministerstvo vnútra pre stabilizáciu personálneho stavu vykonali.
„Pevne verím, že sa opäť podarí presvedčiť občanov, aby do tejto služby vstupovali. A hlavne v hlavnom meste, lebo aj počet udalostí, samozrejme, je najväčší v krajských mestách,“ doplnil.
