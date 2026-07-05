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Polakovič: Priebeh sobotného referenda bol pokojný
Polícia v sobotu evidovala viacero podnetov, ale žiaden trestný čin.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 5. júla (TASR) - Priebeh sobotného (4. 7.) referenda bol pokojný. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič to uviedol počas nedeľnej tlačovej konferencie. Polícia podľa jeho slov nezaznamenala žiadne prípady, ktoré by narušili verejný poriadok alebo nejakým spôsobom by znemožnili referendum.
Polícia v sobotu evidovala viacero podnetov, ale žiaden trestný čin. Ako uviedol policajný viceprezident, evidujú dva priestupky. Prvý sa stal v Žiari nad Hronom, kde člen volebnej komisie bol pod vplyvom alkoholu a po nafúkaní ho vystriedali. „Druhý priestupok sme evidovali v meste Ružomberok, kde prišiel pán zjavne pod vplyvom alkoholu a vulgárne sa správal, taktiež túto vec objasňujeme,“ zhodnotil Polakovič.
„Evidovali sme ešte nejaké drobné preverenia, ktoré sa však nepotvrdili,“ povedal policajný viceprezident. Polícia bola súčinná aj pri preverovaní udalostí, keď niektorí voliči chceli uplatniť svoje voličské právo prostredníctvom pasu, ale nebolo im to umožnené, keďže v referende sa dalo hlasovať len s občianskym preukazom.
Riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Martin Gajdoš skonštatoval, že priebeh referenda bol bezproblémový a bez rušivých momentov. „Dve situácie, ktoré spôsobili krátke predĺženie času hlasovania, tak to nebolo spôsobené žiadnym pochybením volebných komisií. Bolo to naozaj spôsobené len vyššou mocou, čiže zdravotným problémom a hraním sa detí,“ priblížil Gajdoš.
Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda v nedeľu skonštatoval, že výsledky referenda nedosiahli potrebnú 50-percentnú účasť voličov na to, aby mohlo byť referendum vnímané ako platné. Na referende sa zúčastnilo 16,13 percenta voličov.
Polícia v sobotu evidovala viacero podnetov, ale žiaden trestný čin. Ako uviedol policajný viceprezident, evidujú dva priestupky. Prvý sa stal v Žiari nad Hronom, kde člen volebnej komisie bol pod vplyvom alkoholu a po nafúkaní ho vystriedali. „Druhý priestupok sme evidovali v meste Ružomberok, kde prišiel pán zjavne pod vplyvom alkoholu a vulgárne sa správal, taktiež túto vec objasňujeme,“ zhodnotil Polakovič.
„Evidovali sme ešte nejaké drobné preverenia, ktoré sa však nepotvrdili,“ povedal policajný viceprezident. Polícia bola súčinná aj pri preverovaní udalostí, keď niektorí voliči chceli uplatniť svoje voličské právo prostredníctvom pasu, ale nebolo im to umožnené, keďže v referende sa dalo hlasovať len s občianskym preukazom.
Riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Martin Gajdoš skonštatoval, že priebeh referenda bol bezproblémový a bez rušivých momentov. „Dve situácie, ktoré spôsobili krátke predĺženie času hlasovania, tak to nebolo spôsobené žiadnym pochybením volebných komisií. Bolo to naozaj spôsobené len vyššou mocou, čiže zdravotným problémom a hraním sa detí,“ priblížil Gajdoš.
Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda v nedeľu skonštatoval, že výsledky referenda nedosiahli potrebnú 50-percentnú účasť voličov na to, aby mohlo byť referendum vnímané ako platné. Na referende sa zúčastnilo 16,13 percenta voličov.