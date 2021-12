Poliaci mali výnimočný stav, Európa otvorila Slovensku dvere

Bratislava 13. decembra (TASR) – Ženské krstné meno Lucia má latinský pôvod a znamená "svetlá, žiariaca". Svätá Lucia zo Syrakúz bola pannou, ktorá sa odmietla vzdať svojej viery a zomrela mučeníckou smrťou. S Luciou sa spája mnoho ľudových zvykov, tiež sa vraví, že od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju noc.







Film Zmluva s diablom z roku 1967 sa netýkal čarodejníckej tematiky, išlo o odvážnu satiru nakrútenú v duchu novej vlny. Jej tvorca režisér JOZEF ZACHAR sa narodil pred 101 rokmi. Nakrútil tiež filmy Neprebudený, Očovské pastorále, Sebechlebskí hudci alebo Bičianka z doliny.







V ten istý deň 13. decembra 1920 sa narodila aj herečka OĽGA VRONSKÁ, členka Činohry Slovenského národného divadla a bratislavskej Novej scény. Diváci ju mohli vidieť vo filmoch Šťastie príde v nedeľu, Tvár v okne či Muž, ktorý sa nevrátil.







Pred 19 rokmi dostalo Slovensko zelenú do Európskej únie. Síce nie spolu s Maďarmi, Poliakmi a Čechmi, ale predsa. Ocitlo sa medzi desiatimi krajinami, s ktorými Únia v Kodani slávnostne ukončila prístupové rokovania. Všetkých desať štátov vstúpilo do Únie 1. mája 2004.







Nemecký romantický básnik a prozaik HEINRICH HEINE bol ústrednou postavou nemeckej literatúry po Goetheho smrti. Narodil sa 13. decembra 1797.







Pred 205 rokmi sa narodil nemecký inžinier, konštruktér prvej električky na svete ERNST WERNER VON SIEMENS. Bol zakladateľom silnoprúdovej techniky a vynálezcom dynama a nieto divu, že je po ňom pomenovaná aj jednotka elektrickej vodivosti. Pre tých, čo zabudli, je to opak odporu, pravdaže tiež len elektrického.







Už päť rokov chýba na hudobnej scéne legendárny český hudobník a gitarový mág RADIM HLADÍK. S jeho menom sa spája najmä slávna skupina Blue Effect, ktorá sa preslávila napríklad albumami Svitanie alebo Čas hledačů. Dnes by mal Radim Hladík 75 rokov a môžeme si ho pripomenúť piesňami Sluneční hrob alebo Ej padá, padá rosenka.







Svoje 64. narodeniny oslavuje svojrázny americký herec STEVE BUSCEMI.







O desať rokov mladší je jeho kolega JAMIE FOXX, ktorý za úlohu vo filme Ray získal cenu BAFTA a Oscara za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.







Pred štyridsiatimi rokmi poľský komunistický režim tvrdo zakročil proti občianskemu hnutiu Solidarita a vyhlásil v krajine výnimočný stav. Samozrejme sa tak stalo aj na podnet sovietskeho vedenia. Totalitné režimy to však mali zrátané a osem neskôr sa zrútili – v Poľsku, Československu i ďalších štátoch.