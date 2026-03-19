POLIACI OBVINILI SLOVÁKA: Ide o medzinárodné pašovanie drog
Vyšetrovatelia mu kladú za vinu podiel na pašovaní 115 kilogramov ketamínu.
Autor TASR
Varšava 19. marca (TASR) - Poľská polícia vo štvrtok informovala o prípade slovenského občana podozrivého z účasti v medzinárodnej drogovej sieti, za čo mu hrozí až 20 rokov väzenia. Bol zadržaný vo Švajčiarsku a v novembri ho vydali do Poľska, kde vo väzbe pokračuje jeho vyšetrovanie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia polície.
Po vydaní do Poľska v novembri 2025 požiadala prokuratúra v Katoviciach súd o jeho väzbu.
Zadržanie obvineného Michala D. súvisí s vyšetrovaním Centrálneho vyšetrovacieho úradu polície (CBŠP) pod dohľadom prokuratúry v Katoviciach, ktoré sa týka organizovanej skupiny pašujúcej veľké množstvá drog a legalizujúcej výnosy z trestnej činnosti.
Vyšetrovatelia mu kladú za vinu podiel na pašovaní 115 kilogramov ketamínu. Podľa zistení využíval poľskú spoločnosť, kde bol jediným členom vedenia, na finančné operácie spojené s nelegálnou činnosťou.
V septembri 2023 vložil na účet 25.000 eur, ktoré takmer okamžite smerovali maďarskej firme ako platba za kozmetiku s ukrytým ketamínom. Neskôr zaplatil viac ako 2000 eur za prenájom skladu, kde drogy uskladnili. Policajti tam pri prehliadke v októbri 2023 zaistili väčšie množstvo látky.
Počas vyšetrovania prípadu úrady nevylučujú ďalšie zadržania.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
