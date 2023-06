POLIAK DOPADOL NA SKALY: Horskí záchranári zasahovali v Tatrách

Vysoké Tatry/Spišská Nová Ves 26. júna (TASR) - Horskí záchranári v nedeľu (25. 6.) pomáhali turistom v Slovenskom raji i vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že v poobedňajších hodinách prijali žiadosť o pomoc pre 31-ročného poľského turistu, ktorý sa pošmykol na snehovom poli a následne spadol zo sedla Sedielko. V ďalších prípadoch sa zranila Poľka na ferrate Kyseľ a večer sa stratil Slovák na Slavkovskom štíte.



V prvom prípade Poliak po pošmyknutí dopadol na skaly a spôsobil si tak otvorené poranenie dolnej končatiny. "Vzhľadom na už prebiehajúci kontrolný let na Veľkej Svišťovke a dostatok záchranárov na palube vrtuľníka boli dvaja záchranári HZS vysadení za pomoci palubného navijaka k zranenému mužovi. Po vysadení ho ošetrili a zafixovali postihnutú končatinu," uviedla HZS. Vrtuľník z letky Ministerstva vnútra SR ďalej pokračoval na Veľkú Svišťovku, o súčinnosť preto požiadali leteckých záchranárov z Popradu. Tí po prílete pod sedlo Sedielko evakuovali zraneného Poliaka aj horských záchranárov. Pacienta odovzdali na heliporte v Starom Smokovci do starostlivosti lekára a posádke Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), s ktorou smeroval do nemocnice.



Krátko pred 18. hodinou požiadali o pomoc pre Poľku, ktorá si po páde v Slovenskom raji pravdepodobne zlomila nohu. "Na miesto vyrazili záchranári z oblastného strediska Slovenský raj. Prvá skupina šla na miesto na terénnych motorkách a druhá na terénnom vozidle HZS. Záchranári zranenú ženu ošetrili, poranenú nohu zafixovali a podali analgetickú liečbu. O súčinnosť bola taktiež požiadaná aj VZZS z Popradu, ktorej lekár bol priamo v teréne vysadený pomocou palubného navijaka," dodáva HZS. Záchranári transportovali zranenú ženu na nosidlách na vhodné miesto na evakuáciu. Odtiaľ ju aj s lekárom vyzdvihli palubným navijakom na palubu vrtuľníka a smerovali na ďalšie vyšetrenia do popradskej nemocnice. Záchranári HZS následne pomohli bezpečne zostúpiť rodine zranenej turistky na Čingov.



Vo večerných hodinách požiadala o pomoc HZS aj manželka slovenského turistu, ktorý sa nevrátil z túry na Slavkovský štít a zablúdil. "Po skontaktovaní sa s ním bolo zistené, že sa pravdepodobne nachádza na modro značenom turistickom chodníku smerom na Starý Smokovec, avšak je vyčerpaný a nevládze ďalej samostatne pokračovať," priblížila HZS. Situáciu komplikoval aj fakt, že turista sa lieči na vysoký krvný tlak, a prítomné kŕče v nohách, ktoré ho značne limitovali v pohybe. Na pomoc mu odišli záchranári HZS zo Starého Smokovca, ktorí muža v teréne lokalizovali a sprevádzali na Hrebienok. Odtiaľ ho transportovali terénnym vozidlom HZS na oblastné stredisko v Starom Smokovci, kde už pokračoval na vlastnú žiadosť samostatne.