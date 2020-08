Policajná akcia potvrdila zlyhanie kontrolných orgánov na kúpalisku

Podhájska 20. augusta (TASR) – Policajná akcia Prameň, ktorú od stredy (19. 8.) vykonávajú policajní špecialisti na environmentálnu kriminalitu na termálnom kúpalisku Podhájska v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, potvrdila zlyhanie subjektov vykonávajúcich kontrolné činnosti. Potvrdil to hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka.



Akcia Prameň je podľa jeho slov výsledkom vzájomnej spolupráce a koordinácie pri preverovaní skutočností, ktoré naznačovali dlhodobé porušovanie právnych predpisov týkajúcich sa používania geotermálnej vody. Kúpalisko je vo štvrtok pre verejnosť uzavreté, polícia by tu mala ukončiť svoju činnosť v priebehu pár hodín.



Podľa Slivku špecialisti na environmentálnu kriminalitu spolu s ďalšími útvarmi polície a znalcami zabezpečujú dôkazy a stopy pre vyšetrovanie a znalecké skúmanie. Pokračujúce vyšetrovacie úkony súvisia s podozrením z trestných činov ohrozenia a poškodenia životného prostredia a legalizácie príjmu z trestnej činnosti vo veľkom rozsahu. Vyšetrovanie sa týka čerpania a používania termálnej vody bez príslušných povolení a v rozpore s vydanými povoleniami. Súčasne je zamerané aj na závažné znečisťovanie životného prostredia vypúšťaním bazénovej vody bez povolenia do vodného toku.