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POLICAJNÁ AKCIA: Zadržali jedného z najhľadanejších Maďarov
Vilhanová skonštatovala, že prípad opätovne potvrdzuje význam medzinárodnej policajnej spolupráce a rýchlej výmeny operatívnych informácií pri pátraní po hľadaných osobách.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Polícia zadržala na území Slovenska jedného z najhľadanejších Maďarov. Na šesťdesiatštyriročného muža vydali európsky zatýkací rozkaz po tom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. Odvolací súd v Maďarsku ho odsúdil na šesť rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Zároveň mu nariadili aj výkon ďalšieho dvojročného trestu odňatia slobody za podvod. TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.
„Muža, ktorý patril medzi 50 najhľadanejších osôb v Maďarsku, sa podarilo zadržať vďaka efektívnej medzinárodnej policajnej spolupráci v rámci Európskej siete cieľového pátrania ENFAST a úzkej súčinnosti príslušníkov Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ s maďarskými partnermi,“ uviedla Vilhanová.
Maďarské orgány počas pátrania podľa nej získali informácie, že hľadaný muž by sa mohol zdržiavať na území Slovenskej republiky. „Prostredníctvom siete ENFAST preto požiadali o súčinnosť slovenských partnerov. Na základe operatívnej výmeny informácií a koordinovaného postupu sa podarilo lokalizovať jeho pobyt v meste Štúrovo, kde ho 10. júla zadržala slovenská polícia,“ priblížila.
Vilhanová skonštatovala, že prípad opätovne potvrdzuje význam medzinárodnej policajnej spolupráce a rýchlej výmeny operatívnych informácií pri pátraní po hľadaných osobách. Spoločný postup partnerských bezpečnostných zložiek podľa nej prispieva k tomu, aby sa osoby vyhýbajúce sa výkonu spravodlivosti nemohli ukrývať ani za hranicami svojej krajiny.
„Cieľoví pátrači Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ pritom patria medzi medzinárodne rešpektované špecializované pátracie jednotky. Ako súčasť Európskej siete cieľového pátrania ENFAST sa prioritne zameriavajú na vyhľadávanie medzinárodne hľadaných osôb a v úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi sa podieľajú na ich lokalizácii a zadržaní,“ ozrejmila policajná hovorkyňa.
O úspešných prípadoch polícia podľa nej priebežne informuje verejnosť, pokiaľ tomu nebránia dôvody ochrany prebiehajúceho trestného konania, operatívne záujmy alebo dohody s partnerskými bezpečnostnými zložkami. „V súčasnosti polícia zabezpečuje procesné úkony súvisiace s odovzdaním zadržaného maďarským justičným orgánom v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi,“ dodala.
„Muža, ktorý patril medzi 50 najhľadanejších osôb v Maďarsku, sa podarilo zadržať vďaka efektívnej medzinárodnej policajnej spolupráci v rámci Európskej siete cieľového pátrania ENFAST a úzkej súčinnosti príslušníkov Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ s maďarskými partnermi,“ uviedla Vilhanová.
Maďarské orgány počas pátrania podľa nej získali informácie, že hľadaný muž by sa mohol zdržiavať na území Slovenskej republiky. „Prostredníctvom siete ENFAST preto požiadali o súčinnosť slovenských partnerov. Na základe operatívnej výmeny informácií a koordinovaného postupu sa podarilo lokalizovať jeho pobyt v meste Štúrovo, kde ho 10. júla zadržala slovenská polícia,“ priblížila.
Vilhanová skonštatovala, že prípad opätovne potvrdzuje význam medzinárodnej policajnej spolupráce a rýchlej výmeny operatívnych informácií pri pátraní po hľadaných osobách. Spoločný postup partnerských bezpečnostných zložiek podľa nej prispieva k tomu, aby sa osoby vyhýbajúce sa výkonu spravodlivosti nemohli ukrývať ani za hranicami svojej krajiny.
„Cieľoví pátrači Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ pritom patria medzi medzinárodne rešpektované špecializované pátracie jednotky. Ako súčasť Európskej siete cieľového pátrania ENFAST sa prioritne zameriavajú na vyhľadávanie medzinárodne hľadaných osôb a v úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi sa podieľajú na ich lokalizácii a zadržaní,“ ozrejmila policajná hovorkyňa.
O úspešných prípadoch polícia podľa nej priebežne informuje verejnosť, pokiaľ tomu nebránia dôvody ochrany prebiehajúceho trestného konania, operatívne záujmy alebo dohody s partnerskými bezpečnostnými zložkami. „V súčasnosti polícia zabezpečuje procesné úkony súvisiace s odovzdaním zadržaného maďarským justičným orgánom v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi,“ dodala.