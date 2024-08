Policajní medvedíkovia majú potešiť najmä deti v nepríjemnej situácii

Bratislava 10. augusta (TASR) - Viac ako 3000 policajných medvedíkov si našlo svoje miesto a časom aj majiteľa v rôznych častiach Slovenska. Distribuované boli na to, aby potešili najmä deti, ktoré sa ocitli v nepríjemnej situácii. "Medvedík - pomocník polície" je preventívny program, ktorého hlavnou postavou je plyšový medveď, nápomocný pri kontakte s maloletou osobou a plniaci rôzne úlohy. Jeho základnou výstrojnou odevnou súčiastkou je nákrčník označujúci príslušnosť k polícii. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



Medvedík sa prostredníctvom polície ocitne napríklad v rukách detí, ktoré sú svedkom krízovej situácie v domácom prostredí alebo na ulici. "Malý pomocník tak putuje medzi maloleté osoby na miesto udalosti, ktorá si vyžaduje prítomnosť a upokojenie situácie políciou," vysvetlila Hrabovská.



Neľahkú a zodpovednú úlohu má aj pri vstupe do obydlia, v ktorom je dieťa svedkom domáceho násilia. V takýchto okamihoch je úloha policajného medvedíka pomôcť zasahujúcemu policajtovi zmierniť následky a dopad protiprávneho konania dospelej osoby na maloletých členov rodiny. Práve príslušníci polície často riešia po príchode na miesto takejto udalosti aj komunikáciu s deťmi, ktoré sú v danom momente zasiahnuté negatívnou emóciou.



"Rovnako jeho pomoc vítajú policajti pri pátraní po osobách v prípadoch, ak bolo nájdené nezvestné dieťa. Práve dezorientovanej maloletej osobe, ktorá je vypátraná a odovzdaná do rúk zákonnému zástupcovi prináša medvedík odovzdaný z rúk policajta pocit bezpečia, dôvery a istoty, že všetko dobre dopadlo," poznamenala Hrabovská.



Dopravní policajti vítajú pomoc medvedíka najmä v prípadoch, ak sú privolaní k dopravnej nehode, ktorej účastníkom je aj dieťa.



S policajným medvedíkom sa môžu deti zoznámiť aj v rámci dopravno-bezpečnostných akcií alebo pri realizácii preventívnych aktivít.