Policajní odborári vyzývajú M. Šutaja Eštoka na zlepšenie podmienok

Bratislava 21. júna (TASR) - Policajní odborári upozorňujú na zlé podmienky v Policajnom zbore (PZ) a platové ohodnotenie. Vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na nápravu. Poukazujú na to, že stále neprišlo k realizácii jeho sľubu o zlepšení podmienok. Ministerstvo vnútra (MV) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že na tom pracuje. Upozorňuje na to, že roky zanedbávaný stav v polícii sa nedá vyriešiť okamžite.



"Odborový zväz polície v SR neregistruje žiaden hmatateľný krok, ktorý by zabezpečil zlepšenie platových podmienok príslušníkov PZ tak, ako sme sa dohodli v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ na rok 2024, neevidujeme ani žiaden konkrétny materiál, ktorý by nám čo i len umožnil snívať o novej platovej koncepcii príslušníkov, naše sklamanie preto rastie a trpezlivosť sa míňa," poznamenala vo svojom vyhlásení Rada predsedov Základných organizácií Odborového zväzu polície v SR a rezortu vnútra.



Poukázala na to, že policajti slúžia v rozpadávajúcich sa budovách či starom odeve. Pripomenula, že o nápravu žiadala aj predchádzajúce vedenia rezortu. "Niekoľko posledných rokov 'rádoby' reforiem na skvalitnenie výkonu služby a zlepšenie našich podmienok viedlo len k prepadu personálnych kapacít zboru, k náboru uchádzačov namiesto ich výberu, a aj napriek tomu nespôsobilosti vyrovnať odchody starých vyslúžilých policajtov príjmom nových," skonštatovala. Vyzvala ministra, aby začal konať. "Lebo práve vy budete ten, ktorý za 30-ročnou snahou ochrany práv a záujmov našich občanov napíše bodku a náš spis uloží ad acta," odkázala mu. Na podporu výzvy budú sympatizanti na budúci týždeň označení, respektíve ich auto čiernou stužkou.



Ministerstvo vnútra pre TASR reagovalo, že súčasné vedenie od svojho nástupu intenzívne pracuje na zlepšení sociálneho a materiálneho zabezpečenia všetkých príslušníkov PZ. "Roky zanedbávaný stav v polícii pod vedením bývalého ministra Romana Mikulca a bývalého prezidenta PZ Štefana Hamrana sa však nedá vyriešiť okamžite," uviedlo v stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Matej Neumann.



Šéf rezortu deklaroval, že je jeho prioritou vytvoriť konečne dôstojné a adekvátne pracovné podmienky pre všetkých policajtov. "Len nedávno boli všetkým policajtom vyplatené plošne odmeny vo výške 500 eur, plánované sú polročné motivačné odmeny, v blízkej dobe sa chystá masívna rekonštrukcia policajných staníc, pripravené je obstarávanie na výpočtovú techniku pre policajtov za takmer 300 miliónov eur, nová koncepcia vozového parku policajtov, alebo je napríklad po nekonečných štyroch rokoch konečne podpísaná rámcová zmluva na ponožky, ktoré bývalé vedenie rezortu nebolo schopné obstarať," dodalo ministerstvo.