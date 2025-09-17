< sekcia Slovensko
Policajní odborári zvolali pred parlament zhromaždenie
Ako predseda poukázal, štát má s policajnými odborármi dohodu, ktorú podpísal presne pred rokom, 17. septembra 2024. V nej policajtom sľúbil valorizáciu platov na rok 2026 o päť percent.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. septembra (TASR) - Odborový zväz polície (OZP) v SR zvolal v stredu dopoludnia pred budovu Národnej rady SR zhromaždenie. Odborárom sa nepáči zmrazenie valorizácie platov v roku 2026. Opatrenie je súčasťou konsolidácie verejných financií. K policajtom sa pridali aj hasiči či odborári zo Zboru väzenskej a justičnej stráže.
„Pôvodne tu malo byť 30 ľudí a mali to byť predsedovia základných organizácií odborového zväzu polície. Ozvali sa nám však aj ďalšie zväzy v rámci konfederácie, takže som veľmi rád, že nie sme v tom sami. Som veľmi rád, že nás prišli podporiť,“ uviedol pre TASR pred začiatkom zhromaždenia predseda OZP v SR Peter Jakubík.
Ako predseda poukázal, štát má s policajnými odborármi dohodu, ktorú podpísal presne pred rokom, 17. septembra 2024. V nej policajtom sľúbil valorizáciu platov na rok 2026 o päť percent.
Jakubík podľa svojich slov rokoval s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Dohodli sa, že budú môcť v budúcnosti kolektívne vyjednávať. „Toto zhromaždenie bude v duchu, aby vláda počúvala ministra vnútra a ja budem rád, ak minister vnútra bude konečne ministrom vnútra. Nebude ministrom zdravotníctva, nebude ministrom školstva, ale že nás podporí aj v tomto boji za spravodlivé vyjednávanie,“ vyhlásil Jakubík.
Konsolidačný balíček je v parlamente. Poslanci v súčasnosti rokujú o tom, či sa zákon súvisiaci s konsolidáciou verejných financií bude preberať v skrátenom legislatívnom konaní. Priamo návrhu sa majú poslanci venovať až potom. Štát chce financie ušetriť okrem iného i zásadným znížením výdavkov na mzdy. Tie by sa až na výnimky nemali v budúcom roku valorizovať, znížiť sa má celková mzdová obálka na ministerstvách a ďalších úradoch.
„Pôvodne tu malo byť 30 ľudí a mali to byť predsedovia základných organizácií odborového zväzu polície. Ozvali sa nám však aj ďalšie zväzy v rámci konfederácie, takže som veľmi rád, že nie sme v tom sami. Som veľmi rád, že nás prišli podporiť,“ uviedol pre TASR pred začiatkom zhromaždenia predseda OZP v SR Peter Jakubík.
Ako predseda poukázal, štát má s policajnými odborármi dohodu, ktorú podpísal presne pred rokom, 17. septembra 2024. V nej policajtom sľúbil valorizáciu platov na rok 2026 o päť percent.
Jakubík podľa svojich slov rokoval s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Dohodli sa, že budú môcť v budúcnosti kolektívne vyjednávať. „Toto zhromaždenie bude v duchu, aby vláda počúvala ministra vnútra a ja budem rád, ak minister vnútra bude konečne ministrom vnútra. Nebude ministrom zdravotníctva, nebude ministrom školstva, ale že nás podporí aj v tomto boji za spravodlivé vyjednávanie,“ vyhlásil Jakubík.
Konsolidačný balíček je v parlamente. Poslanci v súčasnosti rokujú o tom, či sa zákon súvisiaci s konsolidáciou verejných financií bude preberať v skrátenom legislatívnom konaní. Priamo návrhu sa majú poslanci venovať až potom. Štát chce financie ušetriť okrem iného i zásadným znížením výdavkov na mzdy. Tie by sa až na výnimky nemali v budúcom roku valorizovať, znížiť sa má celková mzdová obálka na ministerstvách a ďalších úradoch.