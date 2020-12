Milan L. aj ďalší obvinení z akcie Judáš idú do väzby

Pezinok 6. decembra (TASR) - Policajný exprezident Milan L. a ďalšie štyri osoby zadržané v rámci policajnej akcie Judáš budú stíhaní väzobne. V nedeľu o tom rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné, všetci obvinení podali sťažnosť, rozhodovať tak bude Najvyšší súd SR. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel.



"Sudkyňa vyhovela návrhu prokurátora, zobrala do väzby všetkých piatich obvinených, o ktorých dnes rozhodovala, z dôvodov kolúznej a pokračovacej väzby. Nebol akceptovaný dôvod útekovej väzby vo vzťahu k trom obvineným," povedal Kysel. Potvrdil, že sa vzdal práva na podanie sťažnosti, keďže rozhodnutie súdu považuje za správne a zákonné.



Sudkyňa pre prípravné konanie Pamela Záleská rozhodovala o návrhu na vzatie do väzby od nedeľného rána. Okrem policajného exprezidenta absolvovala v nedeľu výsluch aj trojica obvinených. Najskôr námestník riaditeľa SIS Boris B., ktorý je dočasne mimo služby. Po ňom bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter G. Taktiež policajný vyšetrovateľ Marián K. Obvinený bývalý policajt Ladislav V. absolvoval výsluch už v sobotu (5. 12.).



Sudkyňa v sobotu rozhodla o väzbe pre dvoch obvinených - bývalého viceprezidenta Finančnej správy Daniela Č. a bývalého riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností ministerstva vnútra Jozefa R. U nich je dôvodom väzobného stíhania obava z ovplyvňovania svedkov, takzvaná kolúzna väzba.



Počas akcie Judáš obvinili osem osôb. Návrh na vzatie do väzby bol vznesený siedmim z nich, keďže Norbert B. je už väzobne stíhaný v inej veci. Obvinenia sa týkajú prijímania úplatku, podplácania, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a tiež ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.