Policajný funkcionár Norbert P. sa priznal, chce spolupracovať

Pezinok 25. októbra (TASR) - Vysoký policajný funkcionár Norbert P. sa k obvineniam priznal a chce spolupracovať s políciou. Pred začatím rozhodovania o jeho väzobnom stíhaní to na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku (ŠTS) uviedol médiám jeho advokát Ivan Kochanský. Sudkyňa ŠTS rozhoduje o väzbe od 09.00 h a od 11.00 h bude rozhodovať o väzbe špeciálneho prokurátora Dušana K.



"Klient sa priznal. Myslím že bude spolupracovať. My sa vyjadrujeme a vyjadrovali sme sa doposiaľ len k tým skutkom, pre ktoré bolo vznesené obvinenie," dodal obhajca. Kochanský ďalej povedal, že sa dohodne s klientom, ako bude ďalej postupovať v prípade poskytnutia záruk, a teda nahradenia väzby obmedzeniami. Nevyjadril sa, či Norbert P. bude usvedčovať ďalšie osoby.







Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22.10.) spoločne so špeciálnym prokurátorom. Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie dvojice v sobotu (24.10.) v skorých ranných hodinách. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



"Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie do väzby na dve obvinené osoby, D.K. a N.P., pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločin prijímania úplatku, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a iné. V prípade osoby D.K. prokurátor návrh na väzbu podal pre konštatovanie naplnenia dôvodov tzv. kolúznej a preventívnej väzby. U obvineného N.P. sa návrh na väzbu podal pre všetky dôvody väzby," vysvetlila hovorkyňa.



U Norberta P., funkcionára útvaru zvláštnych policajných činností, ktorý má na starosti aj odpočúvanie, je teda aj obava z úteku.



Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana K. dňom 22. októbra.