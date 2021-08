Policajný prezident si stojí za rozhodnutím prerušiť zásah ÚIS v NAKA

Bratislava 11. augusta (TASR) - Policajný prezident Peter Kovařík si stojí za svojím rozhodnutím prerušiť zásah Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) počas akcie v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Tvrdí, že vyšetrovateľka špeciálneho tímu ÚIS Diana Santusová porušila interné predpisy a nemala na zásah povolenie od kompetentnej osoby. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii.



Policajný prezident zdôraznil, že o zásahu musel rozhodnúť rýchlo. "Keď som sa o prebiehajúcom zásahu dozvedel, dal som si preveriť jeho zákonnosť. Od riaditeľa ÚIS som sa dozvedel, že to povolila vyšetrovateľka Santusová, ktorá to mala odsúhlasené od nekompetentnej osoby," opísal. K informáciám sa podľa jeho slov dostal až po dvoch hodinách, pretože vyšetrovateľka nekomunikovala. "Nemohol som nechať zásahovú jednotku konať. Ak by došlo napríklad k streľbe, bol by som braný na zodpovednosť ja. Dal som preto pokyn, aby sa zásah prerušil, kým sa nedozvieme, čo sa tam deje," vysvetlil.



Kovařík zároveň odmietol obvinenia zo strany politikov o manipulovaní s obvinenými v kauze Očistec a Dobytkár. "Všetko nech sa preverí zákonným spôsobom, a to aj činnosť ÚIS. Mám informáciu, že Santusová oklamala svojho nadriadeného a keby postupovala, ako mala, tak tu teraz nie sme," dodal policajný prezident. Keď sa Kovařík od riaditeľa ÚIS dozvedel, že zásah je zákonný, umožnil jeho dokončenie.







ÚIS koncom júla vykonal úkony v súvislosti s medializovanými kauzami. Dôvodom malo byť manipulovanie svedeckých výpovedí vyšetrovateľmi v týchto prípadoch. Dočasne poverený riaditeľ ÚIS Peter Scholtz tiež pozastavil činnosť Diany Santusovej, vedúcej špecializovaného tímu ÚIS, ktorý prešetruje podozrenia zo zneužívania právomocí príslušníkov NAKA. Dôvodom sú pochybnosti o objektivite a nestrannosti vykonávaných úkonov.