Policajný prezident Solák: Bombové hrozby sú kybernetickým útokom

Bratislava 10. septembra (TASR) - Bombové hrozby na školách, letiskách či úradoch sú kybernetickým útokom. Po rokovaní brannobezpečnostného výboru parlamentu to v utorok vyhlásil policajný prezident Ľubomír Solák. Výbor rokoval v utajenom režime. Ľudia sa podľa šéfa polície môžu cítiť bezpečne



"Ja som informoval výbor o aktuálnom stave vyšetrovania. To, čo mi teda možnosti dovoľujú, s tým, že bližšie by som sa nevyjadroval," vyhlásil policajný prezident.



Solák dodal, že na Slovensku v utorok neboli nahlásené hrozby. Zdôraznil, že polícia rieši oznamy a incidenty, nie je garantom kybernetickej ochrany daných objektov. Na komplexnej ochrane sa musia podieľať aj ďalšie bezpečnostné zložky štátu.



Policajný prezident neodpovedal na otázky o medializovaných informáciách o komunikácii s údajným autorom hrozieb. "K tomu sa nebudem vyjadrovať," odpovedal na otázku, či slovenská polícia s autorom hrozieb komunikuje. Solák to odôvodnil prebiehajúcim vyšetrovaním.