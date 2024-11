Policajný zbor: Ak sa potvrdí neprimeraný zákrok, vyvodíme dôsledky

Bratislava 13. novembra (TASR) - Ak vyšetrovanie Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v prípade košického policajta obvineného zo zabitia zaistenej osoby potvrdí, že k úmrtiu došlo v dôsledku neprimeraného zákroku, budú vyvodené okamžité dôsledky. Prezídium Policajného zboru (PZ) to deklarovalo v stredajšom stanovisku.



"Neprimerané zásahy policajtov nemajú a nesmú mať miesto v slovenskej polícii. Ochrana života má najvyššiu prioritu, preto je neakceptovateľné, aby príslušníci Policajného zboru akýmkoľvek spôsobom zneužívali svoje právomoci," uviedlo prezídium.



ÚIS kontaktoval podľa stanoviska riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Štefan Mulik, ktorý zistil v tomto prípade nezrovnalosti. "Vzhľadom na to, že v prípade prebieha vyšetrovanie Úradu inšpekčnej služby, je potrebné počkať na výsledky a závery vyšetrovania," poznamenala polícia.



Policajný prezident Ľubomír Solák dal riaditeľovi krajského riaditeľstva pokyn na prípravu podkladov, ktoré budú využité na preškolenie vykonávania služobných zákrokov a používanie donucovacích prostriedkov v súlade so zásadami primeranosti, ako aj ďalších opatrení, ktoré z týchto podkladov vyplynú.



Vyšetrovateľ ÚIS obvinil košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Podľa informácií vyšetrovateľa ÚIS mal policajt počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Incidentom by sa mal vo štvrtok (14. 11.) zaoberať Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.