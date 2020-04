Policajt mal zbiť päť detí v osade,prípad rieši inšpekcia ministerstva

Bratislava 29. apríla (TASR) - Policajt mal v pondelok (27. 4.) zbiť päť detí v rómskej osade v Krompachoch. Upozornila na to Únia Rómov na Slovensku. Ministerstvo vnútra pre TASR uviedlo, že nadriadení policajta krátko po zákroku vec preverili a v prípade už koná inšpekcia. Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková považuje policajný zásah proti deťom za neprimeraný a neadekvátny. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSLP) vyzvalo policajného prezidenta Milana Lučanského, aby prípad preveril.







Deti sa mali nachádzať v karanténnej oblasti. Policajt mal vykonávať obhliadku osady spolu s príslušníkmi armády. Keď policajt uvidel deti, že sú vzdialené od svojich domovov, mal ich napadnúť. Taktiež sa im mal vyhrážať služobnou zbraňou a zbiť ich obuškom, opisuje prípad Únia Rómov na Slovensku.







"Žiadame, aby bol tento incident vyšetrený nezávislou komisiou, pretože už nemáme dôveru v nestrannosť zo strany inšpekcie ministerstva vnútra. Viackrát a opakovane sa stalo, že obdobné zásahy skončili po vyšetrení inšpekciou obvinením samotných poškodených a zásah polície bol definovaný ako oprávnený," uvádza únia. V súvislosti s prípadom žiada aj o stretnutie s premiérom Igorom Matovičom, ministrom vnútra Romanom Mikulcom (obaja OĽaNO) a ombudsmankou Máriou Patakyovou.







Bučková vyzýva policajtov, aby zodpovedne zvažovali použitie svojich oprávnení a donucovacích prostriedkov. "Osobne mi je ľúto, že pribúda počet sporných policajných zásahov voči príslušníkom rómskych komunít. Verím, že v Krompachoch išlo o skratové konanie príslušníkov polície voči rómskym deťom, pretože takéto zákroky neprispievajú k zvýšeniu dôvery v políciu," povedala.



Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity plánuje hľadať čo najefektívnejšie spôsoby pre spoluprácu so zástupcami polície, aby sa predchádzalo napätým situáciám a zvýšila sa dôvera Rómov k polícii.



SNSLP vyzýva Lučanského, aby preveril skutočnosti vo veci zbitia detí a aby prijal opatrenia, ak sa postup polície v osade potvrdí. „Ani súčasná situácia a vyhlásený núdzový stav nedávajú autoritám mandát na tak závažný zásah do ľudských práv a dôstojnosti občanov, akým je neprimerané použitie sily a násilia," podotkol Tomáš Földes, ktorý je dočasne poverený vedením strediska. Dodáva, že karanténne opatrenia v rómskych komunitách sú nastavené veľmi krehko.



Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť so znepokojením vníma, že dochádza k zásahom ľudských práv mnohých ľudí a skupín. Apeluje na vládu a ostatné orgány a inštitúcie, aby dôsledne, počas trvanie mimoriadnej situácie, dodržiavali ľudské práva a slobody.