Policajt zo Stropkova čelí obžalobe za zneužitie poplatkov za kolky
Policajt mal opakovane od občanov prijímať žiadosti súvisiace s evidenciou vozidiel alebo žiadosti o vodičský preukaz bez kolku, ale s predpísanou finančnou hotovosťou určenou na jeho nákup.
Autor TASR
Bratislava/Stropkov 10. februára (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ukončil prípad obvineného policajta z dopravného inšpektorátu v Stropkove návrhom na podanie obžaloby. Policajta z dopravného inšpektorátu obvinili vlani v apríli z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Ako informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová, podľa zistených informácií si mal nechávať poplatky za kolky pre seba, a to minimálne v 148 prípadoch.
Policajt mal opakovane od občanov prijímať žiadosti súvisiace s evidenciou vozidiel alebo žiadosti o vodičský preukaz bez kolku, ale s predpísanou finančnou hotovosťou určenou na jeho nákup. „Síce vykonal administratívne úkony v informačnom systéme Ministerstva vnútra SR, ale hotovosť za kolky nemal použiť na zaplatenie správneho poplatku, ale si ju mal ponechať pre vlastnú potrebu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že sa obohatil o viac ako 8500 eur. Obvinenému policajtovi hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.
