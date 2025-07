Policajta obvineného zo sabotáže prepustili na slobodu

Bratislava 3. júla (TASR) - Policajta obvineného zo sabotáže M. V. prepustili na slobodu. Informoval o tom jeho právny zástupca Peter Kubina na sociálnej sieti. Hovoril o tom, že Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý obvineného zadržal, narazil do zákona.



„Stalo sa, čo sme predpokladali. Obvinenie zo sabotáže narazilo už pri prvom kontakte s prokurátorom. M. V. bol v noci prepustený na slobodu. Podľa našich informácií ho prepustil prokurátor košickej krajskej prokuratúry po tom, ako dostal od vyšetrovateľa inšpekcie podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby aj so spisom,“ poznamenal.



Inšpekcia zadržala obvineného v utorok (1. 7.). Za vinu sa mu kladie, že zneužil svoju funkciu a vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora SR a prvého námestníka generálneho prokurátora SR bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali podozrenie z ich trestnej činnosti.



Obvinený sa podľa ÚIS dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade (NR) SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca R. F. Podľa policajnej inšpekcie si obvinený svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora SR a prvého námestníka, že by mohli zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec NR SR R. F. obvinený.