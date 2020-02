Policajti budú na hraniciach zastavovať autá, informujú o koronavíruse

Bratislava 28. februára (TASR) – Policajti budú od piatkového večera (18.00 h) zastavovať na hraničných priechodoch vozidlá, ktoré sa vracajú z krajín, kde sa potvrdil COVID-19 známy ako koronavírus. Ide o informačnú kampaň, aby občania vedeli, ako postupovať v prípade zistenia podozrenia nákazy. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová.







„Nie je dôvod na šírenie paniky, v prípade potreby sme pripravení prijať potrebné opatrenia,“ uviedla Bárdyová. Policajti budú vodičom rozdávať letáky v spolupráci s Červeným krížom, ktoré ozrejmia, ako sa v prípade podozrenia správať. Informačná kampaň potrvá do pondelka (2.3.), keď bude opätovne zasadať štáb, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.



Koronavírus nebol do piatka na Slovensku potvrdený. Aktuálne je negatívnych 127 vzoriek.



Pre hrozbu koronavírusu zavádzajú na letisku v Košiciach merania teploty cestujúcich

Na košickom medzinárodnom letisku zavádzajú od piatka merania telesnej teploty cestujúcich z pristávajúcich lietadiel. Deje sa tak podľa nariadenia útvaru vedúceho hygienika rezortu ministerstva dopravy v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu. Týka sa to už popoludňajších príletov pravidelných liniek do Košíc z Prahy, Viedne, Düsseldorfu, Varšavy či Londýna. TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa košického letiska Karolína Linhartová.



Každý cestujúci prilietajúci do Košíc bude musieť ešte na palube lietadla vyplniť dotazník, ktorý mu predloží palubný personál. "Na základe tohto dotazníka sa bude dať dotknutá osoba po prílete na Slovensko v prípade potreby identifikovať a vyhľadať. Po pristátí na letisku Košice bude cestujúcim meraná telesná teplota poverenými zamestnancami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky," informovala Linhartová.



Opatrenia sa týkajú medzinárodných letísk na Slovensku. Podľa oznámenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa v prípade, že na palube lietadla bude identifikovaný človek so symptómami podobnými ochoreniu COVID-19, bude okamžite po prílete odvezený špeciálnou sanitkou na izoláciu na infekčné oddelenie do nemocnice.



Letisko v Košiciach má stanovený postup pri podozrení na zhoršenie sa zdravotného stavu osoby na palube lietadla v núdzovom pláne. "Na základe oznámenia posádky lietadla o zhoršení zdravotného stavu osoby na palube lietadla alebo požiadavky na pristátie lietadla na letisku Košice by bol spustený vyrozumievací proces, počas ktorého by boli o situácii vyrozumené záchranné, bezpečnostné, prevádzkové zložky letiska Košice a zložky integrovaného záchranného systému a postupovalo by sa podľa núdzového plánu," uviedla Linhartová. Dodala, že na letisku sa nachádza infekčná miestnosť a taktiež stojisko pre lietadlá pripravené na krízové situácie.