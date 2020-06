Policajti budú spolupracovať s inšpektormi životného prostredia

Bratislava 9. júna (TASR) – Policajti budú pri odhaľovaní envirokriminality spolupracovať s inšpektormi životného prostredia. Lepšie presadzovanie práva v tejto oblasti má zabezpečiť zmluva polície a Slovenskej inšpekcie životného prostredia.



Policajti a inšpektori si budú vymieňať informácie, poskytnú si aj odbornú a technickú podporu. Pre TASR to priblížil riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Mário Kern.



Obe inštitúcie sa zaviazali, že zabezpečia efektívnejšiu súčinnosť pri priemyselných haváriách, taktiež aj pri zadokumentovaní miesta a zabezpečovaní dôkazov pri mimoriadnom zhoršení vôd. Dôvodom uzavretia zmluvy je podľa Kerna skvalitnenie služieb pre občanov.



Zo zmluvy vyplýva, že policajti by sa s inšpektormi mali stretnúť minimálne jedenkrát za šesť mesiacov. Mali by si vymeniť poznatky získané pri výkone funkcií a zosúladiť postupy.



"Spoločné pracovné stretnutia sa konajú na úrovni Prezídia Policajného zboru a Slovenskej inšpekcie životného prostredia ústredie, ako aj na úrovni inšpektorátov životného prostredia a krajských riaditeľstiev Policajného zboru," uvádza sa v zmluve.



Kern pripomína, že ak majú občania podozrenie z environmentálneho trestného činu je potrebné volať na číslo 158. V prípade konzultácie, či ide o trestný čin, môžu ľudia zavolať na telefónne čísla odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.



Zabezpečenie efektívnej a účinnej spolupráce všetkých orgánov presadzujúcich právo v oblasti životného prostredia sa spomína aj v programovom vyhlásení vlády (PVV). Cieľom je podľa PVV zrýchliť a zefektívniť stíhanie páchateľov tohto druhu protiprávnej činnosti a v čo najväčšej miere minimalizovať náklady štátu na odstraňovanie následkov tejto protiprávnej činnosti a uvádzanie životného prostredia do pôvodného stavu.