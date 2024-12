Policajti obvinení z marenia spravodlivosti budú stíhaní na slobode

Bratislava 6. decembra (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I prepustil v piatok ráno policajtov Branislava D. a Róberta M., obvinených z marenia spravodlivosti, zo zadržania na slobodu. O sťažnosti prokurátora proti nevzatiu obvinených do väzby rozhodne Krajský súd v Bratislave v piatok 13. decembra. Informoval o tom hovorca súdu Pavol Adamčiak.



"Súd sa nestotožnil s návrhom prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave, pričom súd vedené trestné konanie voči konkrétnym obvineným považuje za predčasné, čo však neznamená, že orgány činné v trestnom konaní konajú nezákonne," priblížil hovorca.



Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry zdôraznil, že hodnotenie dôvodnosti trestného stíhania, ako aj jednotlivých úkonov má v prípravnom konaní na starosti prokurátor. Zopakoval, že prípravné konanie je neverejné, a preto sa nebude k jednotlivým dôvodom väzobného návrhu vyjadrovať.



Obhajca obvinených policajtov Peter Kubina ozrejmil, že rozhodovanie o väzobnom návrhu prebiehalo štandardným spôsobom. "Máme veľkú radosť z toho, že to takto skončilo. Osobitne preto, lebo dôvodom prepustenia a nevzatia do väzby bolo, že sudca nevidel dôvody na vznesenie obvinenia," podčiarkol.



Dvojicu policajtov obvinil začiatkom týždňa vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby z trestného činu marenia spravodlivosti. Obaja boli zároveň obmedzení na osobnej slobode. Prokurátor im navrhuje tzv. kolúznu väzbu pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov a spoluobvinených. Skutku sa mali dopustiť ešte počas pôsobenia v bývalej Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Obhajca obvinených považuje trestné stíhanie za nedôvodné. Okrem policajtov vyšetrovateľ obvinil aj civilnú osobu, rovnako z trestného činu marenia spravodlivosti.