Policajti preverujú v mestách reakcie vodičov na signál bielej palice
Šestnásty ročník dopravno-preventívnej akcie sa koná naprieč Slovenskom pri príležitosti Medzinárodného dňa bielej palice.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Dopravní policajti v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) dohliadajú počas stredy na reakcie vodičov na osoby prechádzajúce s bielou palicou cez priechody pre chodcov. Šestnásty ročník dopravno-preventívnej akcie sa koná naprieč Slovenskom pri príležitosti Medzinárodného dňa bielej palice.
„Tento rok sa nachádzame v 37 mestách po celom Slovensku a na 42 priechodoch pre chodcov. Takže je nás možné nájsť na území celého Slovenska,“ priblížila hlavná koordinátorka akcie z ÚNSS Michaela Serafín. Výstupom budú štatistiky o tom, koľko vodičov zastaví a naopak nezastaví osobám prechádzajúcim s bielou palicou cez priechody. „Toto monitorovanie je dôležité práve preto, aby sme zistili, ako sú na tom naši vodiči, prípadne aby sme vedeli zvýšiť bezpečnosť našich chodcov na cestách, špeciálne ohrozených skupín,“ doplnila.
Zrakovo postihnutí signalizujú zámer prejsť cez priechod pre chodcov zdvihnutím bielej palice do výšky pása. Následne počkajú tri až päť sekúnd, kým auto zastaví. „Mám skúsenosti, že vodiči zvyknú trúbiť, čo nie je správne. Nevieme, či trúbia na nás alebo na iných. Je lepšie, keď na nás zakričia, že môžeme prejsť,“ povedala pre TASR Vanesa Richterová, ktorá sa s bielou palicou pohybuje po Bratislave.
ÚNSS dlhodobo pomáha zrakovo znevýhodneným používať bielu palicu napríklad počas cesty do práce, školy, na poštu či do obchodu. „Nácvik prebieha najskôr v domácom prostrední, potom v uliciach,“ povedala PR manažérka únie Eliška Fričovská. Problémy robia chodcom s bielou palicou napríklad nesprávne zaparkované autá alebo kolobežky v strede chodníkov. „Na toto by sa mal klásť veľký dôraz a dbať na to, aby boli kolobežky správne zaparkované, nie v strede chodníkov alebo pri vodiacich líniách, ktoré nám pomáhajú pri orientácii,“ doplnila Richterová.
Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč považuje rešpektovanie bielej palice nielen za prejav dodržiavania zákona, ale aj za prejav úcty a ohľaduplnosti voči takýmto osobám. „Chcel by som vyzvať účastníkov cestnej premávky a vodičov, aby boli ohľaduplní vo všeobecnosti voči chodcom a zvlášť by som zdôraznil, aby boli ohľaduplní voči osobám, ktoré používajú bielu palicu,“ podčiarkol.
Policajti evidujú za deväť mesiacov tohto roka pri viac ako 8500 dopravných nehodách 665 nehôd s účasťou chodcov. „Až 223 nehôd bolo spôsobených priamo na priechode pre chodcov. Pri týchto dopravných nehodách došlo k usmrteniu ôsmich osôb, 36 osôb bolo ťažko zranených a 170 osôb bolo ľahko zranených,“ dodal.
