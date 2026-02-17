< sekcia Slovensko
Polícia: Aj pri lyžovaní je potrebné mať pri sebe doklad totožnosti
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Aj pri lyžovaní je potrebné mať pri sebe doklad totožnosti. Tým sa jednotlivec legitimuje v prípade, ak sa stane účastníkom nehody alebo svedkom takejto udalosti. Aj na lyžiarskom svahu platí, že neposkytnutím údajov či útekom z miesta incidentu je človek vystavený priestupkovému alebo trestnému konaniu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská.
Zároveň pripomenula, že každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze poskytnúť inému lyžiarovi na trati prvú pomoc. Ak si to situácia vyžaduje, je potrebné upozorniť ostatných na miesto nehody a potrebnú pomoc, napríklad signálom prekrížených lyžiarskych palíc. V prípade spozorovania nezodpovedného konania alebo účasti pri takomto incidente treba takúto udalosť nahlásiť lyžiarskemu stredisku, obsluhe pri lanovke, horskej službe alebo polícii.
Ako skonštatovala, s dodržiavaním pravidiel pri lyžovaní je to obdobné ako s vodičmi na cestnej komunikácii. „Vo väčšine prípadov ide o jednotlivcov, ktorí sa správajú rovnako nezodpovedne a porušujú pravidlá ako v cestnej premávke, tak na lyžiarskom svahu,“ priblížila hovorkyňa. Poukázala i na to, že aj v súvislosti s časom tráveným na lyžiach eviduje polícia prípady, kedy stret lyžiarov na trati spôsobil poškodenej osobe ľahké či ťažké zranenia alebo aj fatálne následky.
V období jarných prázdnin sú policajti poriadkovej polície častejšie než obvykle prítomní v okolí lyžiarskych stredísk. Ich cieľom je dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok návštevníkov zimných športov a byť pripravení okamžite zasiahnuť na mieste, ak si to vzniknutá situácia vyžiada.
