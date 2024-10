Polícia: Ak sa chystáte na huby autom,dávajte pozor na stret so zverou

Bratislava 8. októbra (TASR) - Polícia upozorňuje hubárov na riziko stretu vozidla so zverou. So zranenou zverou neodporúča manipulovať. Za neoprávnenú manipuláciu môže vodičom hroziť trestný čin pytliactva. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



Znížená viditeľnosť v jesennom období je spôsobená hmlou a sychravým počasím. Polícia vodičom odporúča jazdiť so zvýšenou pozornosťou. "Najmä pri okraji cesty v blízkosti lesných porastov sa môže nachádzať zvýšený výskyt divej zveri, čím sa zvyšuje riziko stretu a vzniku udalosti v cestnej doprave," podotýka Hrabovská.



Ak dôjde k zrážke so zverou, polícia odporúča zachovať pokoj a skontrolovať pasažierov vozidla, či nedošlo k zraneniu. "Oblečte si reflexnú vestu, vozidlo odstavte na kraj vozovky a označte výstražným trojuholníkom. Následne na miesto nehody privolajte políciu. Tá zároveň udalosť nahlási príslušnému poľovníckemu združeniu," radí.