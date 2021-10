POLÍCIA VARUJE: Ak vodič zle odbočí, nemal by zastaviť, ani sa otáčať

Bratislava 13. októbra (TASR) - Nielen na novootvorenom úseku rýchlostnej cesty R7 v Bratislave by nemali vodiči za žiadnych okolností zastavovať, ani sa otáčať do protismeru v prípade, že odbočili nesprávne. Upozorňuje ich na to Krajský dopravný inšpektorát (KDI) v Bratislave. Odporúča im pokračovať v jazde a na zjazd využiť najbližší výjazd. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



KDI na vodičov apeluje aj v súvislosti s prípadom motocyklistu z uplynulých dní, ktorý na R7 pravdepodobne pre nesprávne odbočenie vošiel na komunikáciu do protismeru. "V jazde pokračoval, pričom priamo ohrozil iného účastníka cestnej premávky," približuje polícia. Mužovi bol zadržaný vodičský preukaz a jeho konanie bude predmetom prejednania na príslušnom správnom orgáne.







Polícia pripomína, že jazdou v protismere, respektíve zastavením a otáčaním sa na diaľnici na inom mieste, ako je na to určené, vystavuje vodič nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky mimoriadne nebezpečnej a život ohrozujúcej situácii.