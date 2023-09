Polícia aktivuje všetky prostriedky pri zvládaní náporu migrantov

Bratislava 3. septembra (TASR) - Policajný zbor (PZ) má nasadené všetky sily a prostriedky na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti v súvislosti s nelegálnou migráciou. Vo Veľkom Krtíši ani na ostatnom území Slovenska neboli zaevidované žiadne narušenia verejného poriadku zo strany migrantov. Vo svojich stanoviskách o tom ubezpečuje Policajný zbor i Ministerstvo vnútra SR. Podotýkajú, že s nelegálnou migráciou sa stretávajú krajiny v celom európskom priestore, nie je to problém len Slovenska.



"Zneužívanie už beztak komplikovanej životnej situácie ľudí utekajúcimi pred vojnou je poľutovaniahodné. Vyzývame preto politické strany, aby sa zdržali šírenia dezinformácií a nezavádzali spoločnosť," odkazuje rezort vnútra.



Doposiaľ nebol podľa Policajného zboru zaznamenaný žiadny trestný čin alebo priestupok, ktorého by sa migranti na území Slovenska dopustili. Každé podozrenie je preverované. Obyvateľov žiadajú o strpenie. Pripomínajú, že ide o ľudí, ktorí utekajú pred vojnou ďalej na západ. Na území SR zostať nechcú a zotrvávajú len na nevyhnutný čas, počas ktorého prechádzajú kontrolou v slovenských a európskych systémoch.



V okrese Veľký Krtíš bol vytypovaný objekt, v ktorom sa aktuálne migranti zdržiavajú. Rezort vnútra zdôrazňuje, že ide len o prechodné stanovište, ktoré umožňuje zabezpečiť potrebné procesy a kontrolovať prítomnosť cudzincov. Spracovanie ich údajov bude pokračovať zo strany cudzineckej polície. Ministerstvo zároveň komunikuje s lokálnymi zástupcami Slovenského Červeného kríža.



Policajný zbor deklaruje, že situáciu naďalej monitoruje a podniká kroky aj na medzinárodnej úrovni. Iba spoločnými a systematickými riešeniami v rámci celej Európskej únie je možné problém v oblasti nelegálnej migrácie riešiť. Polícia zároveň pokračuje vo zvýšenom výkone služby, a to najmä na južnej hranici Slovenska, ale tiež spolu s políciou v Maďarsku. Zároveň sa snažia urýchliť konania na jednotlivých útvaroch PZ.



Predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora a policajného prezidenta Štefana Hamrana vyzval ešte v sobotu (2. 9.) mimoparlamentný Hlas-SD, aby sa začali intenzívne zaoberať rastúcou nelegálnou migráciou v južných okresoch Slovenska. K výzve sa pridali aj ďalšie strany.