Polícia apeluje na ľudí, aby neotvárali podvodné správy v aplikácii

Bratislava 4. júna (TASR) - Polícia opätovne apeluje na ľudí, aby neotvárali pochybné správy a nekomunikovali s neznámymi číslami v mobilnej aplikácii WhatsApp. Pri čo i len najmenšom náznaku pochýb im odporúča správu okamžite vymazať. Pripomína, že tak predídu vysokým finančným stratám a problémom pri resetovaní mobilu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Správa môže podľa polície prísť z čísla, ktoré má človek uložené v mobile a ktorej obsahom je link s informáciou so žiadosťou o podporu mladého dievčaťa, ktoré je dcérou jeho priateľov. Žiadosť obsahuje informáciu o možnosti získať anketou štipendium na budúci rok.



Kliknutie na link však presmeruje na webovú stránku, cez ktorú v jednom kroku človek odsúhlasí autorizáciou nového zariadenia. Neznámy páchateľ tak získa cez webové rozhranie kontrolu nad mobilnou aplikáciou a ďalšej časti kontaktov rozpošle rovnakú správu ako poškodenému. „V ďalšom kroku neznámy páchateľ rozpošle do správy zvyšným kontaktom žiadosť o pôžičku peňazí. Po vykonaní úhrady pýta do správy potvrdenie o zaslaní peňazí,“ priblížila Šimková.



Iný, podobný typ podvodu obsahuje žiadosť od syna alebo dcéry, ktorí prosia o pôžičku vo forme úhrady faktúr, ktorá príde do správy. Polícia radí, aby si ľudia hneď sa začiatku všimli, z akého čísla bola zaslaná. „Správy sú zasielané z českých, prípadne slovenských čísiel, ktoré nepoznáte a nedá sa na ne dovolať,“ podotýka Šimková.