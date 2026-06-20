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Polícia apeluje na ľudí, aby nepodceňovali zabezpečenie bytov a domov
Ak si občania všimnú pohyb podozrivých osôb v okolí svojho bydliska, poškodené vstupy do bytových domov alebo iné neobvyklé okolnosti, mali by bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Polícia apeluje na občanov, aby nepodceňovali zabezpečenie svojich bytov a rodinných domov. Hoci sa môže zdať, že páchatelia si vyberajú svoje obete náhodne, vo väčšine prípadov využívajú najmä príležitosti, nedostatočné zabezpečenie nehnuteľností a informácie, ktoré o sebe ľudia zverejňujú na internete. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Štatistiky za minulý rok podľa polície ukazujú, že na území SR bolo zaznamenaných takmer 700 prípadov vlámania do bytov a rodinných domov. Páchatelia pritom svojím konaním spôsobili škodu presahujúcu 5,1 milióna eur.
Polícia odporúča občanom venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu svojho majetku. Pri odchode z domu alebo bytu je potrebné dôsledne zatvárať a zamykať všetky vstupné dvere a okná, a to aj v prípade krátkodobej neprítomnosti. Vhodnou prevenciou je aj používanie certifikovaných bezpečnostných zámkov, zabezpečovacích systémov, kamerových systémov či osvetlenia s pohybovými senzormi.
Počas dovoleniek a dlhšej neprítomnosti odporúča polícia požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňuje na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach. Fotografie a informácie z dovolenky je vhodnejšie zdieľať až po návrate domov alebo len s úzkym okruhom ľudí.
„Cenné predmety, finančnú hotovosť, šperky alebo dôležité dokumenty odporúčame uschovávať na bezpečnom mieste. V prípade vlastníctva väčšieho množstva cenností je vhodné zvážiť ich evidenciu prostredníctvom fotografií alebo poznačenia výrobných čísel,“ zdôraznil Hájek.
Ak si občania všimnú pohyb podozrivých osôb v okolí svojho bydliska, poškodené vstupy do bytových domov alebo iné neobvyklé okolnosti, mali by bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158. „Včasné oznámenie podozrivého správania môže pomôcť predísť spáchaniu trestnej činnosti alebo prispieť k odhaleniu páchateľov,“ dodal Hájek.
Štatistiky za minulý rok podľa polície ukazujú, že na území SR bolo zaznamenaných takmer 700 prípadov vlámania do bytov a rodinných domov. Páchatelia pritom svojím konaním spôsobili škodu presahujúcu 5,1 milióna eur.
Polícia odporúča občanom venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu svojho majetku. Pri odchode z domu alebo bytu je potrebné dôsledne zatvárať a zamykať všetky vstupné dvere a okná, a to aj v prípade krátkodobej neprítomnosti. Vhodnou prevenciou je aj používanie certifikovaných bezpečnostných zámkov, zabezpečovacích systémov, kamerových systémov či osvetlenia s pohybovými senzormi.
Počas dovoleniek a dlhšej neprítomnosti odporúča polícia požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňuje na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach. Fotografie a informácie z dovolenky je vhodnejšie zdieľať až po návrate domov alebo len s úzkym okruhom ľudí.
„Cenné predmety, finančnú hotovosť, šperky alebo dôležité dokumenty odporúčame uschovávať na bezpečnom mieste. V prípade vlastníctva väčšieho množstva cenností je vhodné zvážiť ich evidenciu prostredníctvom fotografií alebo poznačenia výrobných čísel,“ zdôraznil Hájek.
Ak si občania všimnú pohyb podozrivých osôb v okolí svojho bydliska, poškodené vstupy do bytových domov alebo iné neobvyklé okolnosti, mali by bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158. „Včasné oznámenie podozrivého správania môže pomôcť predísť spáchaniu trestnej činnosti alebo prispieť k odhaleniu páchateľov,“ dodal Hájek.