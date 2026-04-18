Polícia apeluje na ľudí, aby používali reflexné prvky
S príchodom jari a prechodom zo zimného na letný čas trávia ľudia čoraz viac času vonku, pričom mnohí sa domov vracajú až po zotmení.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Polícia prichádza s dopravno-preventívnym opatrením pod názvom Na živote záleží, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách a upozorniť na dôležitosť viditeľnosti. V rámci tejto iniciatívy budú policajti v uliciach miest a obcí distribuovať reflexné prvky a zároveň apelovať na verejnosť, aby ich aktívne využívala. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Pripomenula, že s príchodom jari a prechodom zo zimného na letný čas trávia ľudia čoraz viac času vonku, pričom mnohí sa domov vracajú až po zotmení. „Práve v tomto období však výrazne narastá riziko dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú nemotoroví účastníci cestnej premávky, chodci, cyklisti či kolobežkári. Byť videný znamená byť v bezpečí a práve nedostatočná viditeľnosť je jednou z najčastejších príčin tragických dopravných nehôd,“ upozornila Vilhanová.
Zdôraznila, že reflexné prvky môžu v kritickej chvíli rozhodnúť o živote a zdraví, vodič ich totiž dokáže spozorovať na výrazne väčšiu vzdialenosť.
Polícia zároveň pripomína, že povinnosť nosiť reflexné prvky sa vzťahuje na chodcov pohybujúcich sa mimo obce za zníženej viditeľnosti. Ich používanie odporúča aj v obciach a mestách, najmä v zle osvetlených úsekoch.
„Apelujeme preto na všetkých účastníkov cestnej premávky. Myslite na svoju bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných. Stačí malý detail, ktorý môže zachrániť život,“ dodala Vilhanová.
