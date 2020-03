Polícia nebude pokutovať za neplatnú technickú či emisnú kontrolu

Bratislava 16. marca (TASR) – Príslušníci Policajného zboru (PZ) až do odvolania nebudú ukladať sankcie vodičom, ktorým sa skončila platnosť emisnej a technickej kontroly dňom 12. marca. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.



Policajti nebudú ukladať sankcie, taktiež nezadržia osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla ani tabuľky s evidenčným číslom. "To však neznamená, že vodiči nemusia dodržiavať dopravné predpisy, plne sa venovať vedeniu vozidla. O to viac by mali dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky," podotkla Bárdyová. Pokyn vydal podľa jej slov prezident PZ Milan Lučanský.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v piatok (13. 3.) informovalo o tom, že odporučilo okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. marca 2020 do odvolania.



"Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel dostanú rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti," dodal rezort dopravy s tým, že aktuálne sa nedá povedať, dokedy bude uvedená situácia trvať.