POLÍCIA APELUJE: Bezpečnostné pásy nie sú na okrasu, zachraňujú životy

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Polícia preto opätovne pripomína, že bezpečnosť na cestách sa začína zodpovedným prístupom účastníkov cestnej premávky.

Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Bezpečnostné pásy nie sú vo vozidle len okrasa sedadla. Pripomína to polícia aj v súvislosti s viacerými dopravnými nehodami, ktoré zaznamenala v uplynulých dňoch. Vodiči pri nich odignorovali zákonnú povinnosť, a to používanie bezpečnostných pásov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Jednou z najzávažnejších nehôd bola zrážka dvoch osobných vozidiel na Záhorí, ktorá sa aj v dôsledku odignorovania tejto povinnosti vodičom a spolujazdkyňou skončila s ťažkými zraneniami,“ poznamenala Šimková.

Polícia preto opätovne pripomína, že bezpečnosť na cestách sa začína zodpovedným prístupom účastníkov cestnej premávky. Je podľa nej dôležité, aby vodiči a spolujazdci neriskovali svoj život a zdravie pri jazde bez pripútania. „Nielenže týmto konaním riskujete pokutu v tom lepšom prípade, ale hlavne hazardujete so svojím životom,“ odkázala polícia.

