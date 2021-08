Bratislavský exsudca Richard M. je opäť obvinený

Bratislava 3. augusta (TASR) – Bývalý bratislavský sudca Richard M., stíhaný v rámci akcií Víchrica a Búrka, je opäť obvinený, nie však za nové skutky. Pre TASR to potvrdili jeho obhajca Ondrej Urban, polícia aj prokuratúra, upozornil na to portál Aktuality.sk.



„Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry opätovne vzniesol obvinenie osobe R. M. pre tri skutky, ktoré boli pred tým zrušené uznesením generálneho prokurátora. V súčasnosti viac informácií nie je možné poskytnúť," povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Trestná vec je aktuálne v štádiu prípravného konania. „Vyšetrovateľ Policajného zboru opätovne dňa 14. júna 2021 v danej veci vzniesol obvinenie R. M. pre tri skutky, kvalifikované ako pokračovací zločin prijímania úplatku, v časti spáchaného v spolupáchateľstve," doplnila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



Podľa obhajcu Urbana však nejde o nové skutky. „GP SR pred nejakou dobou zrušila štyri z deviatich skutkov. To znamená, že v štyroch prípadoch bolo obvinenie zrušené a následne vyšetrovateľ z tých štyroch skutkov zniesol nanovo obvinenie v troch, kde sa snažil trochu opraviť skutkovú vetu uznesenia o vznesení obvinenia. Za nás ako obhajcov tam nebolo uvedené nič nové a my sme voči tomu podali sťažnosť a do dnes o tom nie je rozhodnuté," zdôraznil pre TASR Urban.



Richard M. bol zadržaný minulý rok v marci počas akcie Búrka zameranej voči sudcom. Následne bol vo väzbe takmer rok, keď ho z kolúznej väzby prepustili začiatkom marca 2021. Od jesene čelil obvineniu v rámci akcie Víchrica spoločne s bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti Monikou J. a podnikateľom Zoroslavom K.