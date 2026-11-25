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Polícia: Brzdná dráha môže byť na snehu či ľade výrazne dlhšia
Vodiči by mali dodržiavať väčší odstup.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Brzdná dráha môže byť na snehu či ľade výrazne dlhšia. Vodiči by mali dodržiavať väčší odstup. Upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti v súvislosti so snežením na väčšine územia Slovenska. Zároveň podotýka, že vodiči, ktorí ešte nevymenili svoje pneumatiky z letných na zimné, by tak mali urobiť čím skôr.
„Zimné pneumatiky majú v chladnom počasí a na snehu lepšiu priľnavosť, pomáhajú pri rozjazde aj brzdení a môžu rozhodnúť o bezpečnom zastavení pred prekážkou,“ približuje polícia.
Vodičom zároveň pripomína, aby pri jazde na snehu a kašovitom podklade prispôsobili rýchlosť stavu vozovky, viditeľnosti aj hustote premávky. Taktiež apeluje, aby sledovali situáciu pred sebou a brzdenie či zmenu smeru začínali včas a plynulo. Vyhnúť sa podľa polície treba aj náhlemu brzdeniu, zrýchleniu alebo strhnutiu volantu, ktoré môžu vozidlo dostať do šmyku. Okrem toho radí skontrolovať svetlá, stierače, kvapalinu do ostrekovačov a mať očistené okná, strechu aj svetlomety.
„Zimné pneumatiky majú v chladnom počasí a na snehu lepšiu priľnavosť, pomáhajú pri rozjazde aj brzdení a môžu rozhodnúť o bezpečnom zastavení pred prekážkou,“ približuje polícia.
Vodičom zároveň pripomína, aby pri jazde na snehu a kašovitom podklade prispôsobili rýchlosť stavu vozovky, viditeľnosti aj hustote premávky. Taktiež apeluje, aby sledovali situáciu pred sebou a brzdenie či zmenu smeru začínali včas a plynulo. Vyhnúť sa podľa polície treba aj náhlemu brzdeniu, zrýchleniu alebo strhnutiu volantu, ktoré môžu vozidlo dostať do šmyku. Okrem toho radí skontrolovať svetlá, stierače, kvapalinu do ostrekovačov a mať očistené okná, strechu aj svetlomety.