Polícia bude aj naďalej vykonávať kontroly na hraniciach

Bratislava 29. mája (TASR) – Polícia bude aj naďalej vykonávať kontrolu plnenia povinností osôb na hraniciach s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Poľskom, ako aj na medzinárodných letiskách. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.



„Čas výkonu kontrol sa bude líšiť od veľkosti a intenzity premávky na jednotlivých hraničných priechodoch,“ uviedol s tým, že počet otvorených hraničných priechodov s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Poľskom zostáva zatiaľ nezmenený.



Doplnil, že na najbližšom stretnutí konzília epidemiológov sa bude rokovať o možnosti otvorenia ďalších hraničných priechodov v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v susedných krajinách.



Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenska, upravuje aj režim na hraniciach v súlade s podmienkami cestovného semaforu od pondelka (31. 5.).



Pre osoby vstupujúce na územie Slovenska, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne štáty zaradené do zoznamu zelených štátov, platí povinnosť podrobenia sa izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení a povinnosť registrácie na webe e-hranica.



Izolácia sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledku antigénového testu. Laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie. Povinnosť podrobiť sa izolácii a testovaniu sa na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na zaočkované osoby, tiež osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID–19 v období pred nie viac ako 180 dňami a na osoby mladšie ako 18 rokov.



Osoby vstupujúce na územie SR zo štátu zaradeného do zoznamu červených štátov musia povinne absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, pričom sa izolácia končí pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie.



Povinnosť podrobiť sa izolácii a laboratórnej diagnostike RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 najskôr na ôsmy deň izolácie sa vzťahuje všeobecne na osoby vstupujúce na územie SR, ktoré počas 14. dní pred vstupom navštívili štát zaradený do zoznamu čiernych štátov. Naďalej zostali zachované všeobecné výnimky, napríklad pre pendlerov zo susedných štátov, študentov a posádky nákladnej dopravy.



V prípade povinnosti preukázania sa pri vstupe negatívnym výsledkom antigénového testu pri niektorej so všeobecných výnimiek ustanovených priamo v predmetnej vyhláške ÚVZ SR sa môžu osoby preukázať potvrdením o očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.