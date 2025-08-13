Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia bude dohliadať na štafetový beh Od Tatier k Dunaju

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

V jednotlivých úsekoch budú nasadené hliadky dopravnej a poriadkovej polície.

Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Polícia bude dohliadať na 13. ročník štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Cieľom je zabezpečenie plynulosti cestnej premávky na celej trase. V jednotlivých úsekoch budú nasadené hliadky dopravnej a poriadkovej polície. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Motoristov žiadame, aby rešpektovali pokyny policajtov a organizátorov, prispôsobili rýchlosť jazdy situácii na ceste a boli ohľaduplní voči účastníkom behu,“ uviedol Hájek.

Ako dodal, podujatie sa uskutoční 16. a 17. augusta. Podpora zo strany Policajného zboru podľa neho nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu s organizátormi podujatia.
