Polícia bude hliadkovať na podujatiach, kúpaliskách či staniciach

Bratislava 3. júla (TASR) - Počas celého leta bude preventívne viac policajtov hliadkovať najmä na miestach kultúrno-spoločenských podujatí a tiež v okolí kúpalísk, priechodov pre chodcov, zastávok hromadnej dopravy, železničných staníc, detských ihrísk, parkov i ďalších miest so zvýšeným pohybom osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Počas letnej turistickej sezóny budú podľa Bárdyovej policajti sledovať tiež dianie na motocyklových zrazoch a spolupracovať aj s organizátormi. "Kontroly budú zamerané na najčastejšie príčiny dopravných nehôd s motocyklistami, najmä na spôsob a rýchlosť jazdy, povinnosti vodiča a bezpečnostné prvky," uviedla.



Do prázdninových opatrení sa zapoja okrem dopravných policajtov aj ďalšie zložky, ako poriadkoví, železniční policajti, a tiež dobrovoľní strážcovia poriadku na celom Slovensku.



"Budú kontrolovať aj správnosť a úplnosť dočasných a prenosných značiek. Tiež prejazdnosť a plynulosť na diaľniciach či rýchlostných cestách v súvislosti s výstavbou, opravou a rekonštrukciou ciest. V prípade zistenia nedostatkov na to upozornia správcov ciest, aby chyby odstránili," tvrdí Bárdyová.



Na základe dlhodobých analýz majú policajti dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na miestach a v časoch, keď najčastejšie dochádza k nehodám a kolíziám, ale aj inokedy, keď si to situácia vyžiada. Okrem motocyklistov, chodcov a cyklistov budú dbať aj na vodičov autobusov a nákladiakov či dohliadať na dodržiavanie správneho prechádzania cez železničné priecestia.



Policajti budú kontrolovať aj oprávnenosť pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín a dodržiavanie odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19.



Medzi najčastejšie priestupky vodičov patria podľa Bárdyovej napríklad nedanie prednosti chodcom, nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke. Ďalej je to nesprávny spôsob jazdy a tiež nedodržanie predpísaných rýchlostí. Narastá podľa nej aj počet ľudí telefonujúcich za volantom a požívajúcich alkohol pred cestou, čo spôsobuje fatálne následky po dopravných nehodách.