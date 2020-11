Polícia bude na hraniciach kontrolovať dodržiavanie opatrení

Bratislava 5. novembra (TASR) - Na 40 hraničných priechodoch naprieč celým Slovenskom bude polícia vo štvrtok dopoludnia náhodne kontrolovať vozidlá na vstupe a výstupe do a zo Slovenskej republiky. Dôvodom preventívno-bezpečnostnej akcie je kontrola dodržiavania opatrení vydaných v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu týkajúcich sa povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a karanténnych povinností osôb pri vstupe do krajiny.



"Cieľom tejto preventívno-bezpečnostnej akcie je zmonitorovať situáciu na hraničných priechodoch a intenzitu dopravy. Takéto zvýšené náhodné kontroly budú na hraničných priechodoch v rôznych časoch až do nedele a budú pokračovať aj v ďalšom období," priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Výsledky budú poskytnuté na rokovanie ústredného krízového štábu. Ďalšie opatrenia na hraniciach budú závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku a v susedných krajinách.